به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا در گفتگو با سی ان ان تصریح کرد: برای جنگی که مردم آمریکا از آن حمایت نمی کنند نباید بودجه بیشتری در اختیار دولت ترامپ قرار داد؛ دولتی که شدیدا ناکارآمد و بی کفایت است. تنها نتیجه این جنگ بی ثباتی بیشتر برای منطقه، افزایش شدید هزینه ها برای مردم آمریکا و در معرض خطر قرار گرفتن نیروهای ما است. ترامپ هیچ برنامه مشخصی برای این جنگ ندارد.

وی تاکید کرد: اهداف دولت ترامپ مدام در حال تغییر است. این جنگ ظاهرا هیچ دستاوردی جز هدر دادن روزانه یک میلیارد دلار و افزایش قیمت‌ها برای مردم آمریکا در داخل کشور ندارد. آمریکایی ها مشاهده کرده اند وقتی نیروهای ما به کشورهایی مثل عراق و افغانستان اعزام می‌شوند چه اتفاقی می‌افتد. در نهایت افراد زیادی کشته می‌شوند و پول زیادی هدر می‌رود.

مورفی ادامه داد: هیچ اتفاق مثبتی از اعزام هزاران نیرو برای کشته شدن در عراق در دهه ۲۰۰۰ رخ نداد و اگر از آن درس نگیریم، مایه شرمساری همه ما خواهد بود.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن مدرسه دخترانه میناب هشدار داد، چنین خشونت تکان‌دهنده‌ای در نهایت پیامدهای مهمی برای امنیت ملی آمریکا خواهد داشت و اضافه کرد: احتمالا آمریکا این حمله را انجام داده است. این اقدام تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نیست. وقوع چنین اشتباهی در همان روز اول جنگ نشان‌دهنده بی‌کفایتی است. همچنین گزارش هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ما یک تاسیسات آب‌شیرین‌کن را نیز هدف قرار داده‌ایم. ممکن است آن حمله، عمدی بوده باشد. این اقدامات در نهایت باعث تشدید تحرکات علیه آمریکا می شود.