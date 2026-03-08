به گزارش خبرگزاری مهر، «کریس رایت» وزیر انرژی دولت جنگ طلب دونالد ترامپ روز (یکشنبه) به وقت محلی در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان حمله به صنعت نفت ایران را به گردن اسرائیل انداخت و مدعی شد: «هیچ برنامه‌ای برای هدف قرار دادن صنعت نفت ایران، صنعت گاز طبیعی یا هیچ بخش دیگری از صنعت انرژی این کشور وجود ندارد. این حملات مربوط به اسرائیل است. این‌ها مخازن سوخت محلی هستند که برای تامین سوخت خودروها در این محله از تهران استفاده می‌شوند. ایالات متحده هیچ زیرساخت انرژی را هدف قرار نمی‌دهد.»

وزیر انرژی آمریکا در عین حال تاثیرات حملات اسرائیل به تاسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران بر کیفیت هوا را پذیرفت.

وزیر انرژی آمریکا همچنین تلاش کرد موفقیت‌های دولت دونالد ترامپ در کاهش هزینه‌های انرژی برای آمریکایی‌ها را برجسته کند، در حالی که هم‌زمان با ادامه درگیری‌ها، قیمت بنزین و گازوئیل افزایش یافته است.

این مقام آمریکایی گفت که در حال حاضر «ترس شدیدی در بازار» وجود دارد، اما تلاش کرد به آمریکایی‌ها اطمینان دهد که افزایش قیمت سوخت یک مشکل کوتاه‌مدت است.

وزیر انرژی آمریکا ادعا کرد: «ما شاهد کاهش قابل توجه قیمت بنزین و گازوئیل بوده‌ایم. انتظار می‌رود این روند در قیمت برق نیز مشاهده شود.»

رایت با اشاره به اقدامات دولت ترامپ افزود: «قیمت بنزین امروز هنوز حدود یک دلار و ۵۰ سنت در هر گالن ارزان‌تر از دوره میانی دولت جو بایدن است، اما ما می‌خواهیم دوباره قیمت آن به کمتر از سه دلار در هر گالن برسد و این اتفاق در آینده نه‌چندان دور رخ خواهد داد.»

سی ان ان از او سوال کرد: منظور از «نه‌چندان دور» دقیقاً چه مدت است، وزیر انرژی آمریکا پاسخ داد: «ما هرگز دقیقاً نمی‌دانیم این وضعیت چه مدت طول می‌کشد، اما در بدترین حالت این موضوع در حد چند هفته خواهد بود، نه چند ماه.»