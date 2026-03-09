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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

۴۵۱ تن مرغ منجمد در آذربایجان‌غربی توزیع شد؛ استمرار توزیع سیار 

۴۵۱ تن مرغ منجمد در آذربایجان‌غربی توزیع شد؛ استمرار توزیع سیار 

ارومیه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ‌غربی از توزیع ۴۵۱ گوشت مرغ منجمد در جهت تنظیم بازار و رفع نیازهای مردم استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این راستا توزیع سیار مرغ منجمد، در نقاط کم برخوردار جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه و با هدف آرامش در بازار در شرایطی که کشور تحت حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد، در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در خصوص تامین کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی مردم در استان وجود ندارد خاطرنشان کرد:مرغ منجمد نیز به قیمت مصوب ۲۱۵ هزار تومان در سطح روستا بازارها و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود و بازرسان سازمان جهاد کشاورزی نیز در دو شیفت صبح و بعد از ظهر بر روند توزیع در سطح بازار نظارت کامل دارند.

اصغری تصریح کرد: برنامه ریزی برای تامین کالاهای اساسی در ادامه ماه رمضان و ایام‌پایانی سال انجام شده و شهروندان دغدغه ای در ابن مورد نداشته باشند.

کد مطلب 6769782

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