محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این راستا توزیع سیار مرغ منجمد، در نقاط کم برخوردار جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه و با هدف آرامش در بازار در شرایطی که کشور تحت حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد، در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در خصوص تامین کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی مردم در استان وجود ندارد خاطرنشان کرد:مرغ منجمد نیز به قیمت مصوب ۲۱۵ هزار تومان در سطح روستا بازارها و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود و بازرسان سازمان جهاد کشاورزی نیز در دو شیفت صبح و بعد از ظهر بر روند توزیع در سطح بازار نظارت کامل دارند.

اصغری تصریح کرد: برنامه ریزی برای تامین کالاهای اساسی در ادامه ماه رمضان و ایام‌پایانی سال انجام شده و شهروندان دغدغه ای در ابن مورد نداشته باشند.