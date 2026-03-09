نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: طی هفته گذشته قیمت انس جهانی طلا ۷۶ دلار افزایش یافت اما در بازارهای داخلی با توجه به کاهش نرخ ارز، افت تقاضا و به حداقل رسیدن مبادلات در بازار نیمه‌تعطیل، قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفتند.

وی افزود: امروز و پس از بازگشایی بازارهای جهانی نرخ انس طلا نسبت به روز شنبه ۳۸ دلار کاهش یافته و به ۵ هزار و ۱۲۷ دلار رسید.

بذرافشان تصریح کرد: بر همین اساس نرخ ها در بازار داخلی نیز کاهش نسبی یافته است؛ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به دیروز ۱۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد.

وی ادامه داد: سکه طرح جدید با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه با ۲ میلیون تومان کاهش ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با ۵۰۰ هزار تومان کاهش ۲۷ میلیون تومان معامله شد.

رئیس اتحادیه طلا افزود: حباب سکه نیز کاهش نسبی داشت و با افت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار طلا به دلیل شرایط جنگی و امنیت و حساسیت خاص این صنف نیمه‌تعطیل است، گفت: قیمت طلا در داخل پایین‌تر از نرخ از جهانی است که این مسئله ناشی از کاهش ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی نرخ ارز، نبود تقاضا و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلاست.

بذرافشان در پایان به مردم توصیه کرد که معاملات خود را به روزهایی موکول کنند که بازار به ثبات و پایداری رسیده و از فضاهایی که نسبت به آنها اطمینان ندارند خریدی انجام ندهند. همچنین مردم اگر نیاز به خرید و فروش داشتند نیز بهتر است پیش از انجام معاملات، قیمت‌ها را از سایت رسمی اتحادیه طلا جویا شوند.