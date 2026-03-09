بیعت مدیریت و کارکنان شرکت گاز گلستان با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان گلستان در پی انتخاب سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت خود را اعلام کردند.

در متن این پیام آمده است

"بسم الله الرحمن الرحیم"

"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌(نساء آیه 59)"

درهنگامه‌ای که ملت بزرگ ایران در شب ۱۹ ماه مبارک رمضان ،همچنان درسوگ شهادت و عروج ملکوتی قائد حکیم وعظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) به سرمی‌برند، باران رحمت الهی با دیگر برنظام مقدس جمهوری اسلامی نازل شده و با انتخاب مدبرانه و قاطع از سوی مجلس خبرگان رهبری، یک بار دیگر خامنه ای دیگری به عنوان رهبر، سکاندار هدایت جمهوری اسلامی ایران را به عهده گرفت.

بی‌گمان این انتخاب نویدبخش استمرارعظمت و پویایی ایران اسلامی و پشتوانه‌ای استواربرای صیانت ازمنافع عالی جمهوری اسلامی ایران وتداوم مسیرعزت‌آفرین انقلاب شکوهمند اسلامی در ادامه راه پدر شهید خود به شمارمی‌آید.

درهمین راستا مدیرعامل و کارکنان شرکت گازاستان گلستان، ضمن تبریک صمیمانه این انتخاب بزرگ، و اعلام بیعت با سومین رهبر فرزانه انقلاب و فرزند شایسته آن قائد شهید، از درگاه خداوند متعال و در سایه توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) برای حضرت‌عالی در این مسئولیت خطیر الهی، دوام توفیقات، صحت و تأییدات ربانی مسئلت می داریم.