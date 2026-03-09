به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران و اعلام بیعت با مقام عظمای ولایت بیانیه ای را صادر کرد که به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

﴿یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ﴾

«آنان می‌خواهند نور خدا را با سخنان باطل خود خاموش سازند، اما خدا نور خویش را کامل می‌گرداند، هرچند کافران را خوش نیاید.»

در آستانه‌ی لیالی قدر و شب‌های پرفیض ضیافت الهی، حمد و سپاس بی‌کران، خدای متعال را که در پرتو عنایت و لطف خویش، بار دیگر دل‌های مؤمنان را به نور ولایت و امامت روشن ساخت و انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران و پیشوای مستضعفان جهان میسّر فرمود.

با استناد به اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تعیین رهبر را بر عهده مجلس خبرگان رهبری نهاده است، ضمن احترام تام به این نهاد قانونی و قدرشناسی از تصمیم قاطع، مدبرانه و حکیمانه ی نمایندگان ملت شریف ایران، بر خود لازم می‌دانیم از مردم بزرگوار و بصیر استان، به‌ویژه فرهنگیان فرهیخته، مدیران و معلمان متعهد و دانش‌آموزان آگاه و آینده‌ساز، به پاس همراهی‌های صمیمانه، حضور مسئولانه در صحنه و حفظ هوشیاری در این ایام خطیر، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.

اکنون که در مقطعی حساس و تاریخی قرار داریم، زمان آن فرا رسیده که با بیعت مجدد با رهبر فرزانه خود، صفوف خود را بیش از پیش در برابر توطئه دشمنان وطن محکم نماییم. در این برهه سرنوشت‌ساز، حفظ وحدت، یکپارچگی و انسجام ملی برای حفظ و سربلندی ایران عزیز و صیانت از انقلاب اسلامی، امری حیاتی و ضروری است.

همچنین از تلاش‌های صادقانه و مجاهدانه‌ی شورای موقت رهبری در حفظ آرامش، ثبات و امنیت کشور در ایام حساس اخیر، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نماییم.

در پایان، از درگاه ایزد منّان، برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، سلامتی، طول عمر با عزّت و تأییدات روزافزون الهی مسئلت داریم و از خداوند سبحان می‌خواهیم ملت شریف ایران را در سایه عنایت خود محفوظ داشته و دست استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را از دامن بشریت کوتاه گرداند.