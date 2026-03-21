به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی خود، ناگفته هایی از آشنایی اش با شهید مرتضی لاریجانی منتشر کرد.

وی با بیان اینکه مرتضی لاریجانی را از سال ها قبل در دانشگاه صنعتی شریف می شناسم، گفت: شهید مرتضی لاریجانی فردی باسواد، متواضع و پُرکار بود.به او می گفتیم: «آقازاده غیر آقازاده»

دهنوی با تاکید بر اینکه شهید لاریجانی در حوزه فنی خودش « مکانیک سیالات» فوق العاده بود، اظهار داشت: خیلی احتیاط می کرد که کسی متوجه نشود، پسر دکتر علی لاریجانی است تا از رانت پدرش استفاده ای نکند.

وی با بیان اینکه شهید مرتضی لاریجانی، شرکت دانش بنیانی با همکاری از تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف راه اندازی کرده بود، گفت: در این شرکت دانش بنیان محصول فوق العاده پیشرفته ای ساخته شد اما در پیچ و خم دستگاه های دولتی دچار مشکلاتی شده بودند.

وی ادامه داد: یکی از همکاران به آقا مرتضی گفته بود « چرا از دکتر علی لاریجانی در خواست نمی کنی، تماسی بگیرند و این مشکل حل شود، می خندید و می گفت « اگر قرار بود از این کارها کنم که اینجا نبودم!»

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از زمانی که دکتر لاریجانی مسئولیت دبیری شعام را پذیرفت، شهید مرتضی هم کارش را رها کرد و به کمک پدرش رفت، اظهار داشت: از آقا مرتضی سوال کردم چرا کارهایت را رها کردی؟ گفت « الان کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باید کنار پدرم بمانم، اینجا کارهای ضروری تری وجود دارد.»



وی در پایان تاکید کرد: دکتر مرتضی لاریجانی اسوه اخلاق، علم و لایق شهادت بود.