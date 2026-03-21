به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، یک منبع امنیتی عراقی به این شبکه خبری گفت که حملات پهپادی به پایگاه پشتیبانی لجستیک آمریکا در محوطه فرودگاه بغداد بار دیگر تجدید شده است.

این مقام امنیتی همچنین از سقوط یک فروند پهپاد در منطقه السیدیه در جنوب غرب بغداد، پایتخت عراق خبر داد.

هنوز جزئیات بیشتری از میزان خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این حملات منتشر نشده است.

حمله دوباره به پایگاه پشتیبانی لجستیک آمریکا

منابع خبری از حمله دوباره به پایگاه پشتیبانی لجستیک آمریکا در اطراف فرودگاه بغداد خبر دادند.

شنیده شدن صدای چندین انفجار در بغداد

منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته اند که همزمان با حملات پهپادی به تأسیسات دیپلماتیک آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، صدای چندین انفجار به گوش رسیده است.

سقوط یک پهپاد در اربیل عراق

خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد که یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه اربیل در کرستان عراق سقوط کرده است.