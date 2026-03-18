حمله پهپادی به سفارت آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی عراقی که خواست نامش فاش نشود، به شبکه الجزیره گفت که سفارت آمریکا در عراق هدف یک فروند پهپاد قرار گرفته است.

این مقام عراقی همچنین اعلام کرد که به دنبال این حمله پهپادی، سامانه دفاع هوایی در این سفارتخانه فعال شد.

شبکه الجزیره همچنین گزارش داد که پایگاه حمایت لجستیک سفارت آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد را با دو فروند پهپاد هدف قرار گرفته شد.

سفارت آمریکا در عراق در بیانیه ای اعلام کرد که در سایه خطرات امنیتی، اتباع آمریکایی به سفارت در بغداد و کنسولگری در اربیل در اقلیم کردستان مراجعه نکنند.