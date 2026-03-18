  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۰۸

حمله پهپادی به سفارت آمریکا در عراق

منابع خبری از حمله پهپادی به سفارت آمریکا در عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی عراقی که خواست نامش فاش نشود، به شبکه الجزیره گفت که سفارت آمریکا در عراق هدف یک فروند پهپاد قرار گرفته است.

این مقام عراقی همچنین اعلام کرد که به دنبال این حمله پهپادی، سامانه دفاع هوایی در این سفارتخانه فعال شد.

شبکه الجزیره همچنین گزارش داد که پایگاه حمایت لجستیک سفارت آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد را با دو فروند پهپاد هدف قرار گرفته شد.

سفارت آمریکا در عراق در بیانیه ای اعلام کرد که در سایه خطرات امنیتی، اتباع آمریکایی به سفارت در بغداد و کنسولگری در اربیل در اقلیم کردستان مراجعه نکنند.

کد خبر 6777709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها