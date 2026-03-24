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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۰

تجمع باشکوه شبانه مردم میاندوآب

تجمع باشکوه شبانه مردم میاندوآب

ارومیه - مردم میاندوآب سه شنبه شب نیز با تجمع شبانه باشکوه در بیست و چهارمین شب مقاومت در میدان بودند.

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کد مطلب 6782765

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