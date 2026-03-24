https://mehrnews.com/x3bFYN ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۰ کد مطلب 6782765 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۰ تجمع باشکوه شبانه مردم میاندوآب ارومیه - مردم میاندوآب سه شنبه شب نیز با تجمع شبانه باشکوه در بیست و چهارمین شب مقاومت در میدان بودند. دریافت 16 MB کد مطلب 6782765 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خوی در بیست و چهارمین شب مقاومت همخوانی «آمریکا مرگ به نیرنگ تو» در تجمع شبانه شهرهای استان سمنان تجمع باشکوه شبانه مردم آبدان اجتماع پرشور مردم بروجرد در شب بیست و چهارم شور حضور مردم نایین در تجمعات شبانه برچسبها فرمانداری میاندوآب تجمع مردمی جنگ رمضان
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