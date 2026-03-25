خبرگزاری مهر- گروه هنر- عطیه موذن؛ پس از جنگ ۱۲ روزه و ساخت قطعات و موسیقی های مختلف که شاخص ترین آنها «علاج» محسن چاوشی بود یا اعلام خبر ساخت فیلم سینمایی مهدویان درباره جنگ بسیاری به تلویزیون چشم دوختند تا ببینند این رسانه قرار است بازنمایی اش از آن روزها و اتفاقات چگونه باشد.

سیروس مقدم جزو اولین کارگردانانی بود که اظهار تمایل به ساخت اثری درباره جنگ ۱۲ روزه کرد. تلویزیون البته این ایام در قالب نماهنگ، آثار کوتاه و حتی در برخی سریال ها اشاره هایی به جنگ ۱۲ روزه داشته است و در حال حاضر چندین سریال با حضور کارگردانان مطرح و مرتبط با جنگ قرار است به خروجی برسد.

حالا با دومین تجاوز آشکارای صهیونیستی- آمریکایی به خاک وطنمان ساخت سریال، سینمایی، تئاتر و قطعات موسیقایی جدی تر شده است.

این میان تلویزیون هم با عزم و همتی راسخ‌تر وارد میدان شده است.

محسن برمهانی معاون سیما در گفتگویی با خبرگزاری مهر از تولیدات متعدد برای این روزها و همزمان با فشار آنتن در رمضان و نوروز به‌واسطه جنگ رمضان گفته است.

از احمدرضا درویش تا مهدویان پای کار سریال‌سازی درباره جنگ

محسن برمهانی معاون سیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت سریال درباره جنگ ایران با دشمن صهیونی- آمریکایی بیان کرد: یک سریال در همکاری با سازمان اوج در حال ساخت است که توسط کارگردان‌های مختلف تولید و تصویربرداری می شود. تولید آن آغاز شده، فیلمبرداری بعضی قسمت‌ها تمام شده و تلاش عزیزان سازمان اوج این است که ان‌شاءالله برای همین فروردین ماه آماده پخش ‌شود.

وی با اشاره به جمعی از کارگردانان شاخص و مطرح سینمای ایران که با آنها مذاکره شده است، توضیح داد: کارگردانان مطرحی چون بابک خواجه پاشا، امیرعباس ربیعی، لیلی عاج، حسین دارابی، دانش اقباشاوی، رضا کشاورز و ... که هر یک از کارگردانان صاحب‌نام و مستعد سینما هستند در حال تولید است. با احمدرضا درویش نیز برای تولید یک قسمت گفتگوهای اولیه انجام شده است. هر یک از این نام ها قرار است کارگردانی یک قسمت از این مجموعه را بر عهده داشته باشند.

معاون سیما اضافه کرد: این مجموعه، قصه‌هایی عمدتا اجتماعی مرتبط با جنگ است که حبیب والی‌نژاد و محمدرضا شفاه تهیه کنندگان آن هستند.

برمهانی در بخش دیگر صحبت‌هایش به تولید یک سریال شاخص دیگر توسط مهدویان دیگر کارگردان مطرح سینمای ایران اشاره و عنوان کرد: این مجموعه توسط حوزه هنری در حال ساخت است و نام اولیه آن «خون سبز» است و احتمال دارد برای پخش در اختیار سیما قرار گیرد. این مجموعه توسط محمدحسین مهدویان در زمینه جنگ تحمیلی اخیر تولید می‌شود که به عنوان سرپرست کارگردانان مجموعه فعالیت دارد. به نوعی می‌توان گفت خالق اثر هم مهدویان است.

وی ادامه داد: پیش‌تر متن بعضی قسمت‌های آن در معاونت سیما بررسی شده و نام برخی از اپیزوهای این مجموعه «رستگاری در گاندی»، «پناه»، «نسخه نهایی» و ... است.

معاون سیما در تشریح فرایند این پروژه ها نیز عنوان کرد: همکاری با سازمان اوج در چارچوب فرایندهای قرارگاهی به جمع‌بندی رسیده و اثر دیگر به‌صورت مستقل در حوزه هنری تولید می‌شود، مدیریت این پروژه‌ها در اختیار اوج و حوزه هنری است. هر ۲ این سریال‌ها که توسط مجموعه‌های مختلف تولید می‌شوند، با موضوعات مرتبط با جنگ، ادای دینی به آقای شهیدمان، دیگر شهدا، مردم مظلوم و مدافعان وطن دارند و نبرد حق علیه باطل را روایت می‌کنند.

وی ادامه داد: پروژه های دیگری نیز مقرر است، انجام شوند که در حال طی کردن پروسه است. به هر حال کار روی مجموعه‌های طولانی‌مدت و سریال‌ها به این آسانی انجام نمی‌شود. اما مرکز سیمرغ سیت‌کام‌هایی را در دست تولید دارد که ان‌شاءالله طی ماه جاری ۲ عنوان آن جلوی دوربین خواهد رفت.

برمهانی درباره افرادی چون سیروس مقدم که ابراز علاقه به ساخت اثر در این حوزه کرده بودند نیز گفت: طبیعتاً کارهای آقای مقدم و دیگران در حوزه مجموعه‌های نمایشی طولانی‌مدت زمان می‌برد. البته کارهای کوتاه با گروه‌های چندنفره در جریان است. کارگردانانی هم که این روزها در حال ساخت پروژه های مرتبط با جنگ هستند از افراد صاحب نامی هستند که هر یک در جشنواره های اخیر فجر سیمرغ های مختلفی را برای آثارشان دریافت کرده اند.

معاون سیما درباره افرادی چون مهدویان که این روزها پای کار هستند، نیز تصریح کرد: مهدویان فردی بصیر، کنش مند و موثر است. او بعد از جنگ ۱۲ روزه فیلم ساخت و کنش درخشان و ویژه‌ای به‌عنوان هنرمند در این زمینه داشته ‌است. مشابه او را در حوزه موسیقی می‌توان محسن چاوشی مثال زد.

وی اضافه کرد: کارگردانان سینما و سریال شاید علاقه‌مند باشند کاری مستقل بسازند که نامشان در تیتراژ آن درج شود و در جشنواره‌ها رخ‌نمایی کند اما هر یک ایثارگرانه وارد تولید پروژه های کوچک‌تر شده‌اند. چون دلسوز و دغدغه‌مند هستند. چون وظیفه خود می‌دانند در این نبرد مجاهدت داشته باشند. هم مهدویان کارگردانی حرفه ای است و هم امثال آقای درویش، استاد ما در حوزه سینما است و هر کاری از دستش بربیاید، حاضر به انجام است.

معاون سیما در ادامه درباره حمله های چند باره به صداوسیما و فشار آنتن تصریح کرد: طی ۴ سال گذشته و پس ‌از آن از زمانی که وعده‌های صادق یکی پس از دیگری آغاز شد و حوادثی همچون شهادت رئیس‌جمهور و دیگر وقایع رخ داد، این موارد باعث شد که ما آمادگی لازم برای شرایط جنگی و نبرد سخت و نرم را داشته باشیم. اگرچه این مسیر دشوار است، اما آمادگی برای آن در تمام سازمان صدا و سیما وجود داشت.

باید در شرایط جنگی برای فراغت مخاطب هم محتوا داشته باشیم

وی اضافه کرد: مخاطب از ما انتظار ندارد که صرفاً به کارهای معمول آنتن بپردازیم. در کنار تمام وظایفی که نسبت به تبیین شرایط جنگ و انتقال تصاویر و مفاهیم به مردم عزیز داریم، وظیفه‌ای نیز به استناد حکم رهبر شهیدمان برای آقای جبلی رئیس صداوسیما داریم که با رویکرد آسایشگاهی باید برای فراغت مخاطب هم محتوا داشته باشیم. این وظیفه در شرایط جنگی که تمام باطل در برابر تمام حق ایستاده است، پیچیدگی‌های خود را دارد.

معاون سیما در ادامه درباره بهره گیری از مجریان متنوع روی آنتن بیان کرد: مجریان صداوسیما طبق روال روی آنتن حضور دارند و تغییری در روند کاری‌شان ایجاد نشده است. این عزیزان در این دوره سخت و در شرایط جنگ، پای کار مردم بودند و به‌درستی مردم را مخاطب خود قرار می‌دهند و هریک بنا به شبکه، تخصص و حوزه‌شان به تحلیل و تبیین و اطلاع‌رسانی می‌پردازند.

وی تصریح کرد: در زمینه چهره‌ها تکلیف مشخص است. بزرگان و اساتید ما و همچنین عزیزان هنرمند در این حوزه در میدان بودند و در این نبرد حق و باطل موضع‌گیری‌های بسیار فراگیر، دقیق و قابل تاملی داشتند که بنده از متون و کلام و عمل آنان آموختم و به حالشان غبطه خوردم. این واکنش‌ها بسیار طبیعی بود. چرا که ما در شرایطی قرار داریم که دشمن خارجی به کشور حمله کرده، رهبر عزیزمان و بسیاری از مردم را به شهادت رسانده و کشور را در شرایط جنگی سختی برده است.

معاون سیما با تاکید بر جنایت های سابقه دار دشمن علیه کودکان اظهار کرد: ضرورت دارد که این موضوعات برجسته و دیده شوند. واقعیت این است که اینها جنایت کسانی است که کودک می‌کشند، کودک می خورند و به آنان تعرض می کنند. بنابراین طبیعتا کسی که به عنوان هنرمند با روح و جان مردم سروکار دارند، حتما نمی‌تواند نسبت به جنایت این متعرضان، جانیان و حرام‌زادگان ساکت باشد و اینچنین هم بوده است.

تکلیف به ظاهر هنرمندانی که آب به آسیاب دشمن ریختند، معلوم است

وی اضافه کرد: البته دیدیم بعضی از افراد معدود به ظاهر هنرمند آب به آتش دشمن ریختند که تکلیف آنها معلوم است. نه تنها رسانه، بلکه دستگاه‌های قضایی باید ورود کنند و دستگاه قضایی با آنها رفتار مقتضی یک وطن‌فروش را داشته باشد. اما در مورد چهره‌هایی که ترجیح دادند ساکت باشند و به هر شکل موضعی نداشته باشند، باید تأمل داشت. فقط این را باید بدانیم که بعضی مواقع سکوت، حداقل آب به آسیاب دشمن ریختن است.

برمهانی در بخش دیگر صحبت‌هایش گفت: نمی خواهم بگویم مردم در قضاوت تاریخی‌شان همه چهره‌ها را باید با یک معیار بسنجند. خیر! آدم‌ها متفاوتند، اما در این فضای روشن، نمی‌شود به راحتی از کنار سکوت گذشت. از تاریخ درس بگیریم و بدانیم در عاشورا و کربلا به‌دلیل سکوت بعضی امام حسین (ع) شهید شد و سر مبارکشان بریده شد. مردم، هنرمندان کشورشان را دوست دارند. با آنها خندیده‌اند، گریسته‌اند و از آثارشان آموخته‌اند. به آنها دل‌بستگی داشته‌اند. آنان از چهره‌های محبوب‌شان انتظار دارند که در سمت درست تاریخ و در سمت حق بایستند.

وی با اشاره به حضور مردم در میدان عنوان کرد: معنی حضور خودشان هم در میادین و مساجد شهر همین است. ما و هنرمندان‌مان باید مردم‌مان را درست ببینیم و این توقع به‌حقشان را اجابت کنیم. هنوز جنگ تمام نشده است. این روزها نگرانی‌های زیادی از جانب عموم مردم به سیما منتقل می‌شود. خیال مردم عزیزمان راحت باشد که ان‌شاءالله رسانه ملی در تعامل‌های آتی‌ با هنرمندان، ملاحظات‌شان را مد نظر قرار خواهد داد.

معاون سیما در پایان عنوان کرد: از این پس پارادایم در کشور و همچنین در رسانه ملی نمی‌تواند مشابه قبل از آن باشد. مردم دوست دارند تنگه‌های هرمزشان در دست صالح‌ترین، دلسوزترین، دغدغه‌مندترین و حق‌طلب‌ترین افراد باشد.