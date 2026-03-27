  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

معرفی کارگردانان جدید سریال «اهل ایران»؛ از مقدم‌دوست تا جواد هاشمی

معرفی کارگردانان جدید سریال «اهل ایران»؛ از مقدم‌دوست تا جواد هاشمی

هادی مقدم دوست، سیدجواد هاشمی و هادی ناییجی از جمله کارگردانانی هستند که ساخت اپیزودهای سریال «اهل ایران» را بر عهده دارند.

دریافت 7 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با پایان ساخت ۷ اپیزود نخست سریال «اهل ایران»، تازه‌ترین محصول‌ مرکز سریال سوره که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، نخستین تیزر اثر رونمایی شد و پخش سریال به زودی آغاز می‌شود.

همچنین هادی مقدم دوست، هادی ناییجی، رضا محبی، محمد اسفندیاری و سیدجواد هاشمی به عنوان کارگردانان جدید این پروژه معرفی شدند.

قصه‌های مجموعه‌ ۱۴ قسمت «اهلِ ایران» که مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است، روایت‌هایی‌ است درباره‌ اهلِ ایران‌بودن در زمانه‌ نبرد با دشمن.

این اثر همزمان با آغاز جنگ رمضان و حملات ناجوانمردانه آمریکایی - صهیونی به کشورمان ایران طراحی و وارد تولید شده و اکنون تولید ۷ اپیزود جدید آن آغاز شده است.

مهدی شامحمدی، سجاد پهلوان‌زاده،‌ محسن بهاری، علی سرآهنگ، علی جعفرآبادی، رضا شریفی و مهران مهدویان از دیگر کارگردان‌های این اثر هستند.

سایر اطلاعات پروژه، زمان و محل پخش آن به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6784773
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها