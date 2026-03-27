به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با پایان ساخت ۷ اپیزود نخست سریال «اهل ایران»، تازه‌ترین محصول‌ مرکز سریال سوره که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، نخستین تیزر اثر رونمایی شد و پخش سریال به زودی آغاز می‌شود.

همچنین هادی مقدم دوست، هادی ناییجی، رضا محبی، محمد اسفندیاری و سیدجواد هاشمی به عنوان کارگردانان جدید این پروژه معرفی شدند.

قصه‌های مجموعه‌ ۱۴ قسمت «اهلِ ایران» که مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است، روایت‌هایی‌ است درباره‌ اهلِ ایران‌بودن در زمانه‌ نبرد با دشمن.

این اثر همزمان با آغاز جنگ رمضان و حملات ناجوانمردانه آمریکایی - صهیونی به کشورمان ایران طراحی و وارد تولید شده و اکنون تولید ۷ اپیزود جدید آن آغاز شده است.

مهدی شامحمدی، سجاد پهلوان‌زاده،‌ محسن بهاری، علی سرآهنگ، علی جعفرآبادی، رضا شریفی و مهران مهدویان از دیگر کارگردان‌های این اثر هستند.

سایر اطلاعات پروژه، زمان و محل پخش آن به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.