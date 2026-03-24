جلیلی: ترامپ وقتی تودهنی خورد از تحریم نفتی ایران منصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه گفتگو ویژه خبری به تلاش دشمن بعد از شکست در عرصه نظامی پرداخت و گفت: هر وقت دشمن به ضعف برسد و شما به پشت خیمه او برسید به تزویر رو می‌آورد و با حیله و فریب به دنبال ادامه کار می‌رود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح این اقدام دشمن افزود:فریب یعنی اینکه نقاط قوت ملت هم چون وحدت ملت را تضعیف کند، یا تلاش کند تا در مردم و مسئولین ما تردید کند اما ویژگی مسئولین و ملت ما این است که دچار تردید نمی‌شود و قدرت خودش را بیش از همیشه شناخته است. قدرتی که واقعی است؛ هم نرم‌افزاری، هم سخت‌افزاری و هم جنگ‌افزاری.

وی در ادامه به برداشتن تحریم‌های نفتی ایران در وسط جنگ اشاره کرد و توضیح داد: یک زمانی (ترامپ) می‌گفت اجازه نمی‌دهم ایران یک بشکه نفت بفروشد؛ وقتی در دهانش زدیم بدون اینکه ما درخواستی داشته باشیم می‌گوید بروید از ایران نفت بخرید! این جز بروز قدرت ایران است؟ ما باید در این نقطه این قدرت را تثبیت و توسعه دهیم.