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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۴

جلیلی: ترامپ وقتی تودهنی خورد از تحریم نفتی ایران منصرف شد

جلیلی: ترامپ وقتی تودهنی خورد از تحریم نفتی ایران منصرف شد

سعید جلیلی با اشاره به صحبت‌های ترامپ در خصوص خرید نفت از ایران گفت: این اتفاق به خاطر بروز قدرت ملت ایران بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه گفتگو ویژه خبری به تلاش دشمن بعد از شکست در عرصه نظامی پرداخت و گفت: هر وقت دشمن به ضعف برسد و شما به پشت خیمه او برسید به تزویر رو می‌آورد و با حیله و فریب به دنبال ادامه کار می‌رود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح این اقدام دشمن افزود:فریب یعنی اینکه نقاط قوت ملت هم چون وحدت ملت را تضعیف کند، یا تلاش کند تا در مردم و مسئولین ما تردید کند اما ویژگی مسئولین و ملت ما این است که دچار تردید نمی‌شود و قدرت خودش را بیش از همیشه شناخته است. قدرتی که واقعی است؛ هم نرم‌افزاری، هم سخت‌افزاری و هم جنگ‌افزاری.

وی در ادامه به برداشتن تحریم‌های نفتی ایران در وسط جنگ اشاره کرد و توضیح داد: یک زمانی (ترامپ) می‌گفت اجازه نمی‌دهم ایران یک بشکه نفت بفروشد؛ وقتی در دهانش زدیم بدون اینکه ما درخواستی داشته باشیم می‌گوید بروید از ایران نفت بخرید! این جز بروز قدرت ایران است؟ ما باید در این نقطه این قدرت را تثبیت و توسعه دهیم.

کد مطلب 6782837

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    نظرات

    • IR ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      3 1
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      حواستون به این ترامپ حیله گر باشه.این جانور حقه باز دروغگوست
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
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      حالا دائم بروند مذاکره برای رفع تحریم همه دنیا شاهد بود تحریم با موشک و اقتدار برداشته شد و موشک و اقتدار زبان غرب وحشی هست نه لبخند وقدم زدن با دشمن پس باید با زبان دنیا زبان خودشان با غرب وحشی صحبت کرد.
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 0
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      برادر سعید خیلی مانده ترامپ را بشناسی با توییت هاش دنیا را بازی داده تا الان .تاجر حیله گریست خوب سود میبرد
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
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      خیلی اذیتش کنید ترامپ.راحتش نذارید تا نتونه دست از پا خطا کنه.بترسونیدش یعنی درپی کشتنش باشید.شایدهم خدا کمک کرد کشته شد این جانی خونخوار و انتقام گرفته شد

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