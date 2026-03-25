پاپ لئو: برای صلح تلاش شود اما نه با سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لئو چهاردهم که اولین پاپ آمریکایی است، از «افزایش نفرت و شدیدتر شدن خشونت» انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: می‌خواهم درخواست خود را برای آتش‌بس تکرار کنم. برای صلح تلاش شود اما نه با سلاح بلکه از طریق گفت‌وگو؛ ما باید صادقانه به دنبال راه‌حلی برای همه باشیم.

پاپ لئو با بیان اینکه «بیش از یک میلیون نفر آواره و افراد بسیاری کشته شده‌اند» افزود: از همه مقام‌ها دعوت می‌کنم که صادقانه از طریق گفت‌وگو برای حل مشکلات تلاش کنند.

رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه جنگ تجاوزکارانه در خاورمیانه را «رسوایی برای همه خانواده بشری» خواند و درخواست را خود مبنی بر برقراری آتش‌بس فوری تکرار کرد.

وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم در برابر رنج بسیاری از مردم، قربانیان بی‌دفاع این درگیری‌ها، سکوت کنیم. آنچه آنها را آزار می‌دهد، به کل بشریت آسیب می‌رساند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از ۲۸ فوریه گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.