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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

پیش فروش بلیت قطارهای فروردین و اردیبهشت آغاز شد

پیش فروش بلیت قطارهای فروردین و اردیبهشت آغاز شد

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۸ فروردین ماه تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از امروز (چهارشنبه، ۵ فروردین ماه) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم خردادماه) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه (۵ فروردین ماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه (۵ فروردین ماه) از طریق دفاتر مجاز فروش حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

کد مطلب 6783054
طیبه بیات

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