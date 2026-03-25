پیش فروش بلیت قطارهای فروردین و اردیبهشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم خردادماه) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه (۵ فروردین ماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه (۵ فروردین ماه) از طریق دفاتر مجاز فروش حضوری انجام می شود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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