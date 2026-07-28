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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مردادماه؛ جزئیات زمان‌بندی فروش اعلام شد

آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مردادماه؛ جزئیات زمان‌بندی فروش اعلام شد

شاهرود- مدیرکل راه‌آهن شمالشرق(۱) از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه ۱۷ تا ۳۱ مرداد خبر داد و گفت: مسافران برای جلوگیری از ازدحام در زمان‌های اعلام‌شده اقدام به خرید کنند.

علیرضا رضائی‌برون در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مردادماه خبر داد و اظهار کرد: پیش‌فروش بلیت مسیرهای رفت تا ۳۱ مرداد و مسیرهای برگشت تا اول شهریور، از روز چهارشنبه هفتم مردادماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش‌فروش اینترنتی بلیت در تمامی محورهای ریلی انجام می‌شود، افزود: فروش اینترنتی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش بلیت آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه‌آهن شمالشرق(۱) ادامه داد: پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

رضائی‌برون با اشاره به ادامه فرآیند فروش پس از پایان زمان‌بندی اولیه، تصریح کرد: از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه و پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، فروش بلیت به صورت همزمان از طریق تمامی درگاه‌های مجاز ادامه خواهد داشت.

وی از مسافران خواست برای جلوگیری از ازدحام و تسریع در فرآیند خرید، در زمان‌های اعلام‌شده به سکوها و مراکز مجاز فروش مراجعه کنند.

مدیرکل راه‌آهن شمالشرق(۱) همچنین خاطرنشان کرد: مردم استان سمنان برای دریافت اطلاعات بیشتر و پاسخ به پرسش‌های خود می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

کد مطلب 6901837

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