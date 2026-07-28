علیرضا رضائیبرون در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مردادماه خبر داد و اظهار کرد: پیشفروش بلیت مسیرهای رفت تا ۳۱ مرداد و مسیرهای برگشت تا اول شهریور، از روز چهارشنبه هفتم مردادماه آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشفروش اینترنتی بلیت در تمامی محورهای ریلی انجام میشود، افزود: فروش اینترنتی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش بلیت آغاز خواهد شد.
مدیرکل راهآهن شمالشرق(۱) ادامه داد: پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
رضائیبرون با اشاره به ادامه فرآیند فروش پس از پایان زمانبندی اولیه، تصریح کرد: از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه و پس از انجام عملیات پشتیبانگیری سامانه، فروش بلیت به صورت همزمان از طریق تمامی درگاههای مجاز ادامه خواهد داشت.
وی از مسافران خواست برای جلوگیری از ازدحام و تسریع در فرآیند خرید، در زمانهای اعلامشده به سکوها و مراکز مجاز فروش مراجعه کنند.
مدیرکل راهآهن شمالشرق(۱) همچنین خاطرنشان کرد: مردم استان سمنان برای دریافت اطلاعات بیشتر و پاسخ به پرسشهای خود میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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