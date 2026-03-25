سرلشکر صفوی انتصاب دبیر شورای امنیت ملی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با صدور پیامی انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای امنیت ملی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

حضور محترم برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام

با احترام انتصاب شایسته و مدبرانه جنابعالی که مجاهدی خستگی‌ناپذیر، فرمانده و مدیری عالم و با بصیرت می‌باشید از سوی مقام معظم رهبری (حفظ الله) و فرماندهی کل قوا به سمت نماینده معظم‌له و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید تعهد و تجارب گرانسنگ مبارزاتی با رژیم پهلوی و سوابق مجاهدانه و درخشان جنابعالی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران که سال‌ها افتخار رزمندگی و خدمت در لباس شریف و مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حضور و فرماندهی موثر و موفق در دوران هشت سال دفاع مقدس را در کنار مسئولیت‌های مختلف و حساس راهبردی، مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، انتظامی و امنیتی در کارنامه فعالیت‌های خود داشته‌اید سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت انسجام در سطوح تصمیم‌گیری کلان و ارتقای توان پاسخ‌گویی کشور به تهدیدات خواهد بود.

اطمینان دارم در ادامه مسیر دانشمند فرهیخته شهید دکتر علی لاریجانی، در پرتو هدایت‌های مدبرانه و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله) با تدبیر، شجاعت و تصمیم‌سازی‌های دقیق، و با تکیه بر سرمایه عظیم مردمی، و اتکا به ظرفیت‌های درونی، انسجام ملی و هم‌افزایی بیش از پیش میان ارکان حاکمیت و امنیت ملی کشور با نگاهی فعالانه، پیش‌دستانه و مقتدرانه مسیر صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی، تقویت اقتدار ملی، خنثی‌سازی توطئه‌ها و تثبیت جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی سربلندی و توفیق روزافزون در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظ الله) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم مسیر امامین انقلاب (ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مقاومت را مسئلت مینمایم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا

سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی