آغاز فصل جدیدی از اقتصاد مقاومتی؛ ضرورت نگاه چند لایه به شعار سال

مرتضی ذاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شعار سال ۱۴۰۵ «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، با اشاره به سابقه شعارهای اقتصادی در کشور اظهار کرد: اگر به سه دهه اخیر نگاه کنیم، بخش قابل توجهی از شعارهای سال، رنگ و بوی اقتصادی داشته و این موضوع بیانگر اولویت‌دار بودن اقتصاد در منظومه مدیریتی کشور است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر این روند به‌صورت پیوسته دنبال شده است، افزود: از مفاهیمی مانند «جهاد اقتصادی» گرفته تا «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و سایر عناوین، همگی نشان‌دهنده تمرکز بر تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه راهبردی شعار سال در هدایت سیاست‌های کلان کشور، بر ضرورت نگاه چندلایه به تحقق این شعار تأکید کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تمرکز شعارها بر حوزه اقتصاد، یک انتخاب هدفمند و مبتنی بر نیازهای اساسی کشور بوده است.

امنیت؛ پیش‌نیاز تحقق هر برنامه اقتصادی

ذاکریان در ادامه با ارائه تحلیلی از الزامات تحقق شعار سال جاری «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: برای بررسی دقیق این موضوع، باید آن را در سه لایه مورد توجه قرار داد که نخستین و مهم‌ترین لایه، «امنیت ملی» است.

وی تصریح کرد: بدون امنیت، هیچ فعالیت اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی امکان بروز و دوام ندارد و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به‌خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: امنیت، زیربنای همه فعالیت‌هاست و اگر این بستر دچار خدشه شود، طبیعی است که سایر حوزه‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

وحدت ملی؛ ستون دوم پیشرفت اقتصادی

ذاکریان «وحدت ملی» را دومین رکن اساسی تحقق شعار سال دانست و افزود: دشمنان همواره دو مؤلفه «امنیت ملی» و «وحدت ملی» را هدف قرار داده‌اند، چراکه این دو، پایه‌های اصلی قدرت کشور محسوب می‌شوند.

وی با تبیین ابعاد مختلف وحدت ملی گفت: این مفهوم را می‌توان در قالب یک «مربع وحدت» تعریف کرد؛ وحدت مردم با مردم، مردم با مسئولان، مسئولان با مردم و در نهایت وحدت میان مسئولان.

به گفته وی، حفظ این چهار ضلع، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف اقتصادی دارد.

امنیت سرمایه‌گذاری؛ مزیت خراسان جنوبی

ذاکریان با اشاره به وضعیت استان در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری بیان کرد: بر اساس آمار رسمی، خراسان جنوبی در سه فصل متوالی رتبه چهارم امنیت سرمایه‌گذاری کشور را کسب کرده که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای جذب سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: پیش از بروز تنش‌های اخیر، شاهد استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در استان بودیم.

اقتصاد مقاومتی؛ هسته مرکزی شعار سال

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، «اقتصاد مقاومتی» را هسته مرکزی تحقق شعار سال دانست و گفت: این نوع اقتصاد، مبتنی بر توان داخلی و در عین حال دارای نگاه برون‌گرا و آینده‌نگر است.

ذاکریان خاطرنشان کرد: هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی را می‌توان نوعی «پدافند غیرعامل اقتصادی» دانست که کشور را در برابر تهدیدات مصون می‌کند.

راهکارهای تحقق شعار سال

ذاکریان در ادامه به تشریح مهم‌ترین راهکارهای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: نخستین گام، تعیین شاخص‌های دقیق و قابل سنجش است تا بتوان میزان پیشرفت را ارزیابی کرد.

وی افزود: در حوزه اقتصادی، چند محور کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله حمایت از تولید داخلی، ارتقای کیفیت محصولات و رقابتی‌سازی قیمت‌ها.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: تولیدکنندگان باید در کنار حمایت‌های مردمی، به افزایش کیفیت و بهره‌وری توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند در بازار رقابت موفق عمل کنند.

تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی

ذاکریان با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور گفت: یکی از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است.

وی افزود: این روند باید تقویت شود تا اقتصاد کشور در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر نباشد.

وی یکی دیگر از راهکارهای مهم را توسعه زنجیره‌های ارزش دانست و اظهار کرد: جلوگیری از خام‌فروشی، به‌ویژه در حوزه معادن، می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد کند.

ذاکریان گفت: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های معدنی کم‌نظیری برخوردار است و باید با ایجاد صنایع فرآوری، از این ظرفیت‌ها به‌صورت کامل بهره‌برداری شود.

اقتصاد دانش‌بنیان و نقش نخبگان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان افزود: استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از مسیرهای اصلی تقویت اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: تجربه‌های اخیر نشان داده که می‌توان با تکیه بر دانش داخلی، هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد.

ذاکریان با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده، باید از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود.

وی افزود: بهره‌وری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، زمان، نیروی انسانی و فرآیندهای اداری، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع امور و جذب سرمایه‌گذار دارد.

وی در ادامه از اقدامات انجام‌شده در استان خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری و ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری آماده ارائه به متقاضیان شده است.

ذاکریان همچنین به راه‌اندازی «کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری» اشاره کرد و افزود: این ابزار امکان دسترسی سریع سرمایه‌گذاران به اطلاعات اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

نقش مردم در تحقق شعار سال

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: مردم نقش محوری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند و حمایت از تولید داخلی، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این نقش است.

وی افزود: همچنین مهارت‌آموزی و توجه به نیاز بازار، می‌تواند به تقویت تولید و اشتغال کمک کند.

ذاکریان با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: خراسان جنوبی در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، کشاورزی و دامپروری کم‌آب‌بر و معادن، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که باید به‌صورت هدفمند توسعه یابد.

وی همچنین بر ضرورت تدوین قوانین متناسب با شرایط منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: نسخه‌های واحد قانونی، لزوماً برای همه استان‌ها کارآمد نیست و باید متناسب با ظرفیت‌ها، تصمیم‌گیری شود.

عملکرد استان در شاخص‌های اقتصادی

ذاکریان در بخش پایانی به برخی دستاوردهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته، برای هفت ماه متوالی کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده است.

وی افزود: همچنین نرخ بیکاری استان با رقم ۳.۷ درصد، از پایین‌ترین نرخ‌های کشور محسوب می‌شود که نشان دهنده تلفیق ظرفیت های اشتغال، سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز رشد قابل توجهی داشته‌ایم که مورد تقدیر مسئولان ملی قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: برای تداوم این روند، نیازمند انسجام، همدلی و مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان هستیم تا بتوانیم اهداف شعار سال را به‌صورت کامل محقق کنیم.