به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اجرای طرح «مدیریت محله‌محور» که با ابتکار دولت و با مشارکت نهادهایی همچون بسیج، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و سازمان امور اجتماعی کشور آغاز شده است، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان نیز در سال گذشته با تدوین برنامه‌ای مبتنی بر همین رویکرد، ظرفیت‌های محلی را در خدمت توسعه تعلیم و تربیت قرار داد و در شرایط اخیر کشور این طرح توانست فراتر از حوزه آموزشی، در مدیریت مسائل اجتماعی و کمک به محلات نیز نقش‌آفرینی کند.

وی با قدردانی از تلاش معلمان و فرهنگیان استان افزود: علی‌رغم شرایط خاص کشور و تعطیلات نوروزی، آموزش و پرورش با اتکا به شبکه گسترده مدارس و حضور معلمان در محلات مختلف، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، تلاش کرده خدمات آموزشی را استمرار بخشد و زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش را فراهم کند.

استاندار همدان با تاکید بر ظرفیت گسترده مدارس در مدیریت اجتماعی محلات بیان کرد: پراکندگی واحدهای آموزشی و ارتباط نزدیک مدارس با خانواده‌ها، آموزش و پرورش را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های مدیریت محله‌محور تبدیل کرده است و جامعه بزرگ دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حتی امداد و مدیریت بحران نقش موثری ایفا کند.

وی همچنین توسعه آموزش‌های مهارت‌محور را از دیگر محورهای مهم این جلسه دانست و گفت: با همکاری آموزش و پرورش و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته است تا دانش‌آموزان در کنار تحصیل، مهارت و تخصص لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند.

ملانوری شمسی مستندسازی رخدادهای مرتبط با شرایط جنگی و روایت دقیق وقایع برای ثبت در تاریخ را از دیگر موضوعات مورد تاکید در این نشست عنوان کرد و افزود: لازم است اقدامات، خسارات و حوادثی که در این دوره رخ داده به‌صورت دقیق و حرفه‌ای ثبت و ضبط شود تا در آینده به‌عنوان اسناد معتبر مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی خسارات ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا، خواستار تدوین و ثبت شکایات مردمی و مستندات مربوط به خسارات وارده شد و افزود: جامعه فرهنگی، دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌توانند در قالب مستندات حقوقی شکایات خود را ثبت کنند تا در مراجع حقوقی بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استمرار فعالیت‌های مدیریتی در شرایط جنگی ادامه داد: اداره کشور در چنین شرایطی نیازمند تداوم برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های منظم است و نباید اجازه داد مسائل و نیازهای مدیریتی استان متوقف یا انباشته شود.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروزی تاکید کرد و گفت: سناریوهای لازم برای برگزاری آموزش حضوری یا مجازی باید با دقت طراحی و متناسب با شرایط روز کشور اجرا شود.

ملانوری شمسی در پایان با قدردانی از تلاش فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش استان، بر تقویت همبستگی اجتماعی، مشارکت مردمی و استمرار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در استان تاکید کرد.