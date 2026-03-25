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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

۲ مزدور وابسته به جریانات سلطنت‌طلب در آستارا دستگیر شدند

۲ مزدور وابسته به جریانات سلطنت‌طلب در آستارا دستگیر شدند

آستارا- فرمانده انتظامی آستارا از دستگیری ۲ مزدور وابسته به جریانات سلطنت طلب در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بررسی گزارشات واصله مبنی بر فعالیت پنهانی و ضد امنیتی ۲ نفر از عناصر وطن فروش و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح شهرستان آستارا ، پیگیری موضوع با توجه به‌ اهمیت و حساسیت موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات نامحسوس صورت گرفته پلیس و از مدارک و مستندات جمع آوری شده از نامبردگان، مشخص گردید که افراد در راستای اهداف ضد امنیتی مدتهاست که اقدام به تشویش اذهان عمومی و اقدامات همسو با دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران در شهرستان فعالیت می کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا بیان داشت: تیم رسیدگی کننده پرونده بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، در یک عملیات ترکیبی فنی، پلیسی و ضربتی اقدام به شناسائی و دستگیری هر دو عنصر مزدور وابسته به جریانات سلطنت‌طلب طلب نمودند.

وی در پایان با اشاره به ادامه تحقیقات در این رابطه، خاطرنشان کرد: متهمان ۳۷ و ۴۰ ساله این پرونده به اتهام همکاری با جریانات سلطنت‌طلب طلب، تشویش اذهان عمومی و اقدامات ضد امنیتی در سطح شهرستان و هم سو بودن با تحرکات دشمن با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6783152

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