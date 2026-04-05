دستگیری ۲ عنصر وطن فروش به اتهام همکاری با شبکه معاند در آستارا

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بررسی گزارشات واصله مبنی بر فعالیت پنهانی و ضد امنیتی۲نفر از عناصر خائن و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح شهرستان آستارا، پیگیری گزارش با توجه به‌ اهمیت و حساسیت موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات نامحسوس صورت گرفته پلیس و از مدارک و مستندات جمع آوری شده از عناصر وابسته به دشمن، مشخص گردید که افراد در راستای اهداف ضد امنیتی مدتهاست که اقدام به تشویش اذهان عمومی،توهین به مقدسات،تبلیغ علیه نظام و اقدامات همسو با دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران در شهرستان فعالیت می کردند.

فرمانده انتظامی آستارا بیان داشت: تیم رسیدگی کننده پرونده بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، در یک عملیات ترکیبی فنی،پلیسی و ضربتی اقدام به شناسائی و دستگیری هر دو عنصر مزدور وابسته به شبکه معاند اینترنشنال نمودند.

وی در پایان با اشاره به ادامه روند تحقیقات در این رابطه، خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده جملگی ۱نفر آقا و یک نفر خانم که ۱۸ و ۴۲ ساله می باشند به اتهام ارتباط مستقیم با شبکه معاند اینترنشنال، تشویش اذهان عمومی،توهین به مقدسات و اقدامات ضد امنیتی در بستر فضای مجازی در سطح شهرستان و هم سوء بودن با تحرکات دشمن با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و از مردم میهن پرست شهرستان آستارا خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اعلام نمایند.