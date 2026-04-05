  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

دستگیری ۲ عنصر وطن فروش به اتهام همکاری با شبکه معاند در آستارا

آستارا- فرمانده انتظامی آستارا از دستگیری ۲ نفر از عناصر مزدور وابسته به شبکه های جاسوسی دشمن و معاند در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بررسی گزارشات واصله مبنی بر فعالیت پنهانی و ضد امنیتی۲نفر از عناصر خائن و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح شهرستان آستارا، پیگیری گزارش با توجه به‌ اهمیت و حساسیت موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات نامحسوس صورت گرفته پلیس و از مدارک و مستندات جمع آوری شده از عناصر وابسته به دشمن، مشخص گردید که افراد در راستای اهداف ضد امنیتی مدتهاست که اقدام به تشویش اذهان عمومی،توهین به مقدسات،تبلیغ علیه نظام و اقدامات همسو با دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران در شهرستان فعالیت می کردند.

فرمانده انتظامی آستارا بیان داشت: تیم رسیدگی کننده پرونده بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، در یک عملیات ترکیبی فنی،پلیسی و ضربتی اقدام به شناسائی و دستگیری هر دو عنصر مزدور وابسته به شبکه معاند اینترنشنال نمودند.

وی در پایان با اشاره به ادامه روند تحقیقات در این رابطه، خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده جملگی ۱نفر آقا و یک نفر خانم که ۱۸ و ۴۲ ساله می باشند به اتهام ارتباط مستقیم با شبکه معاند اینترنشنال، تشویش اذهان عمومی،توهین به مقدسات و اقدامات ضد امنیتی در بستر فضای مجازی در سطح شهرستان و هم سوء بودن با تحرکات دشمن با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و از مردم میهن پرست شهرستان آستارا خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اعلام نمایند.

کد مطلب 6792622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها