ورود به دریاچه تار تا اطلاع ثانوی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از ادامه گشت و پایش نوروزی محیطبانان مسلح در ارتفاعات صعب‌العبور دماوند خبر داد و گفت: این گشت‌ها با هدف حفظ آرامش و امنیت حیات‌وحش و حراست از عرصه‌های طبیعی در حال اجراست.

وی افزود: گشت‌های پیاده‌روی محیطبانان در ارتفاعات دریاچه‌های تار و هویر آغاز شده است و با توجه به شرایط نامساعد جوی و مسدود بودن مسیرهای دسترسی، ورود هرگونه گردشگر به این مناطق تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می‌شود.

رئیس اداره حفاظت از محیط‌زیست دماوند در پایان با اشاره به آماده‌باش کامل یگان حفاظت تصریح کرد: پاسگاه‌های محیط‌بانی کوه سفید، رودافشان و ضامن آهو نیز فعال بوده و مأموریت‌های ابلاغی از سوی سلسله مراتب سازمانی و فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست را اجرا می‌کنند.