۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۸

آبگیری دریاچه هویر دماوند پس از خشکسالی شدید آغاز شد

نقی میرزاکریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فرآیند آبگیری دریاچه هویر پس از یک دوره خشکسالی شدید خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: محیط بانان یگان حفاظت این اداره در ادامه برنامه های گشت و پایش میدانی، وضعیت پاسگاه محیط بانی و محدوده اثر طبیعی ملی و شکار ممنوع دریاچه های تار و هویر را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند افزود: پاییز سال گذشته به دلیل کاهش بارش ها و تشدید خشکسالی، دریاچه هویر به طور کامل خشک شده بود، اما اکنون با بارش های اخیر، فرآیند آبگیری و احیای این دریاچه آغاز شده است.

میرزاکریمی ادامه داد: دریاچه تار نیز در تاریخ ۲۸ فروردین ماه همچنان پوشیده از برف بوده و سطح آن یخ زده است؛ به لطف خدا وضعیت هر دو دریاچه مطلوب گزارش می شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت زیست محیطی این مجموعه طبیعی خاطرنشان کرد: محیط زیست و حوزه های آبریز این منطقه از ارزش بالایی برخوردار است، با وجود بسته بودن مسیرهای دسترسی، محیط بانان همچنان حفاظت از منطقه و پیشگیری از هرگونه تخلف زیست محیطی را با جدیت دنبال می کنند.

