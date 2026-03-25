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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

نخست وزیر ژاپن: حفظ ثبات در خاورمیانه مهم است

نخست وزیر ژاپن: حفظ ثبات در خاورمیانه مهم است

نخست وزیر ژاپن گفت: حفظ صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه، از منظر تأمین پایدار انرژی برای جامعه بین‌المللی، از جمله ژاپن، موضوعی بسیار مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن در حساب شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حفظ صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه، از جمله تضمین ناوبری ایمن در تنگه هرمز، از منظر تأمین پایدار انرژی برای جامعه بین‌المللی، از جمله ژاپن، موضوعی بسیار مهم است.

نخست‌وزیر ژاپن در ادامه این مطلب عنوان کرد: برای کاهش سریع تنش‌ها در این شرایط، قصد داریم از فرصت‌های مختلف برای برقراری ارتباط نزدیک با کشورهای مربوطه در سطوح مختلف و انجام تمام تلاش‌های دیپلماتیک لازم بهره ببریم.

تاکایچی نوشت: در نشست هفته گذشته با ترامپ، دو طرف بر اهمیت کاهش تنش‌های خاورمیانه در اسرع وقت و تضمین ناوبری ایمن در تنگه هرمز و تأمین پایدار انرژی تأکید کردیم.

کد مطلب 6783175

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