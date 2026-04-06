ژاپن: تلاش خود را برای بازگرداندن صلح به کار خواهیم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که به دنبال صلح در منطقه است.

نخست وزیر ژاپن در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان پارلمان درباره تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران گفت: ژاپن تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن صلح و ثبات به کار خواهد گرفت.

این در حالیست که ژاپن به عنوان یکی از واردکنندگان اصلی انرژی، بخش عمده‌ای از نفت مورد نیاز خود را از منطقه غرب آسیا تأمین می‌کند و وابستگی بالایی به مسیر تنگه هرمز دارد.

گفتنی است که وی ۱۰ فروردین ماه در این خصوص گفته بود: زمان مناسب برای برگزاری مذاکرات (با ایران) را بر اساس منافع ملی و از دیدگاهی جامع ارزیابی خواهم کرد.