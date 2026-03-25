پاسخ ایران به طرح آمریکا و شرایط ایران برای پایان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر ، یک مقام ارشد سیاسی-امنیتی در گفتگو با پرس‌تی‌وی گفت: ایران در زمانی که خود تصمیم می‌گیرد و در صورت تحقق شروطی که خود تعیین می‌کند به جنگ پایان خواهد داد و اجازه تعیین زمان پایان جنگ را به ترامپ نخواهد داد.

به گفته این منبع، آمریکا از مجاری مختلف دیپلماتیک، به ایران درخواست مذاکره داده است و پیشنهادهایی را نیز مطرح کرده است که زیاده خواهانه بوده و مطابق واقعیت شکست آمریکا در میدان جنگ نیست

ایران این پیشنهادها را مانند دو نوبت قبل (مذاکرات بهار و زمستان 1404) ارزیابی کرده و آن‌ها را فریبی برای افزایش تنش می‌داند، چه اینکه در هر دو بار گذشته، امریکا قصد واقعی مذاکره نداشته و به ایران حمله نظامی شده است

ایران به پیشنهاد آمریکا که از طریق یکی از میانجیگران دوست در منطقه واصل شده، جواب منفی داده و آماده است تا به دفاع ادامه دهد و به دشمن ضرباتی سخت وارد کند

این دفاع تا زمانی ادامه خواهد که این شروط محقق گردد:

1- تجاوز و ترور توسط دشمن پایان یابد

2- شرایطی عینی ایجاد شود که جنگ بار دیگر تکرار نخواهد شد

3- پرداخت خسارت‌ها و غرامت جنگ تضمین شده و به روشنی تعیین تکلیف شود

4- خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها و در مورد همه گروه‌های مقاومت که در این نبرد مشارکت داشتند، در سراسر منطقه به اجرا درآید

5- اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز حق طبیعی و قانونی ایران بوده و خواهد بود و نیز تضمین اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل است و باید به رسمیت شناخته شود

این شروط ایران، غیر از مطالباتی است که در دور دوم مذاکرات در ژنو (چند روز پیش از حمله آمریکا و اسرائیل در اسفندماه) به طرف مقابل ارائه شده است

ایران به همه میانجیگران که با حسن نیت در این عرصه حاضر شده اند اعلام کرده است آتش بس زمانی خواهد بود که شروط ایران پذیرفته شود و تا قبل از آن هیچ مذاکره ای انجام نخواهد شد.

ما به دفاع از خود ادامه می‌دهیم تا شروط مذکور محقق شود و ایران جنگ را زمانی پایان می‌دهد که خودش تصمیم گرفته باشد و نه زمانی که ترامپ، برای پایان آن در نظر دارد.