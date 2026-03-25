مهدیشهر میزبان اجتماع اقتدار؛ تجدید میثاق مردم با شهدا و رهبر شهید

حمید رضا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اجتماع اقتدار و عزاداری شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت امام خامنه ای(رض) و مراسم یادبود سالروز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع و هفتمین شب شهدای جنگ رمضان مهدیشهر با حضور مردم متدین شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم روز جمعه هفت فروردین با حضورعاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع)مردم ولایت مدار استان سمنان و شهرستان مهدیشهر راس ساعت ۲۰:۳۰ شب در محل میدان شهدا با حضور آحاد مردم برگزار می‌شود.

دبیر ستاد برگزاری مراسم ملی و مذهبی مهدیشهر همچنین ادامه داد: مداح کشوری مجید رضا نژاد و سخنران کشوری حجت الاسلام میرعلی اکبری در این مراسم مهمان مردم مهدیشهر خواهند بود.

دبیر ستاد برگزاری مراسم ملی و مذهبی در مهدیشهر ادامه داد: این مراسم به مدد هیات مکتب الزهرا (س) و شهرداری مهدیشهر و ستاد بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی شهرستان برگزار می‌شود.

پارسا با بیان اینکه عموم مردم مهدیشهر برای تجدید میثاق با آرمان های والای شهدا و رهبر فرزانه انقلاب حضور پرشور در این مراسم داشته باشند و افزود: زنده نگهداشتن یاد شهدا و جدید بیعت با میثاق این عزیزان محور این رویداد است.