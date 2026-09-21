اجتماع دانش آموزان مهدیشهری؛ سردار ذوالقدر سخنران اصلی

حمید رضا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رویدادهای متنوع و محوری برای هفته دفاع مقدس در مهدیشهر تدارک دیده شده است، ابراز کرد: اجتماع بزرگ دانش آموزان به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس از جمله این برنامه ها است.

وی با بیان اینکه این مراسم چهارشنبه یکم مهرماه 1405 در مهدیشهر برگزار می شود، افزود: سردار ذوالقدر مهمان ویژه و سخنران این مراسم خواهد بود.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهدیشهر با بیان اینکه همایش بانوان پیشگام عرصه دفاع مقدس و جهاد نیز در این شهرستان برگزار می شود، ابراز داشت: کبری خزعلی معاون رئیس جمهور سخنران این مراسم خواهد بود.

پارسا با بیان اینکه مراسم شبی با شقایق ها ویژه گرامی داشت یاد شهدای شهرستان مهدیشهر دیگر برنامه محوری این ایام است، ابراز کرد: این مراسم سوم مهرماه با سخنرانی سراج نماینده مردم تهران در مجلس برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه یادواره 223 شهید مهدیشهری نیز با سخنرانی سردار عروجی روز شنبه چهارم مهرماه برگزار می شود، ابراز کرد: مجمع بزرگ رزمندگان و ایثارگران مهدیشهر نیز با سخنرانی سردار استاد حسینی روز یکشنبه پنجم مهرماه برگزار خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهدیشهر با بیان اینکه تجلیل از خانواده شهدا، ایستگاه صلواتی، برنامه های بصیرتی و تبیینی برای کودکان و نوجوانان و ... در زمره برنامه های هفته دفاع مقدس مهدیشهر خواهد بود ابراز کرد: روز 31 شهریورماه نیز اجتماع بزرگ جانفدایان در مهدیشهر برگزار می شود.