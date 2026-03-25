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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

هواپیمای F18 ارتش تروریستی آمریکا مورد اصابت دقیق قرار گرفت+ فیلم

هواپیمای F18 ارتش تروریستی آمریکا مورد اصابت دقیق قرار گرفت+ فیلم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: چهارمین جنگنده راهبردی ارتش متجاوز آمریکا، از نوع F18 شکار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: چهارمین جنگنده راهبردی ارتش متجاوز آمریکا، از نوع F18 شکار شد.

جنگنده F18 ارتش متجاوز آمریکا در آسمان چابهار عصر امروز توسط موشک های سامانه نوین پدافند هوایی پیشرفته نیروی دریایی سپاه، تحت فرماندهی شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت دقیق قرار گرفت و در اقیانوس هند سقوط کرد.

این عملیات افتخارآفرین چهارمین شکار موفق جنگنده‌های راهبردی ارتش متخاصم آمریکایی و صهیونیستی توسط سامانه‌های پدافند هوایی نوین کاملا بومی ج.ا است.

سپاه پاسداران این افتخار بزرگ را به ملت شریف ایران بویژه شهدای دانشجوی ایران اسلامی هدیه می کند.

کد مطلب 6783443
محسن صمیمی

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    نظرات

    • مازیار IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      39 3
      پاسخ
      اگر لاشه اش را هم نشان بدهید و آبروی آمریکا رو ببرید خیلی بهتر میشود.
      • دادگر مهاجر طالقانی IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
        0 0
        لاشه اش رو در اقیانوس هند پیدا کردن خودش کار حضرت فیله! تو رو خدا یه کم منطقی تر.
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      26 6
      پاسخ
      این جنگنده در اسمان چابهار چیکار می کرده
      • امیرحسین IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
        0 0
        چیکار میکرده؟ یه ماهه جنگه تازه میگی چیکار میکرده؟
      • ایرج IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
        0 1
        در آسمان بقیه‌ی شهرهامون چیکار میکنن؟ اگه از اهمیت چابهار خبر ندارید یه کم در مورد این شهر مطالعه کنید.
      • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
        0 0
        رفته موشک بخوره
    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      17 9
      پاسخ
      این جنگنده در اسمان چابهار چیکار می کرده ؟ نیروهای دریایی مراقب باشنند بقیه نیروهای نظامی ایران هم همین طور
    • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این جنگنده در اسمان چابهار چیکار می کرده نیرو دریایی وبقیه نیروهای نظامی ایران خیلی مراقب خودشان باشند ،این جنگنده از کجا بلنده شده اومده اینجا ؟ اشیانه این جنگنده رو بزنند چون ممکن یه جنگنده دیگه بفرستند
    • سید IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      دقیقا مشخص نیست و گمون نکنم سقوط کرده باشه ولی امید وارم همشون ته دریا بیفتند و سقط بشن
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      1 5
      پاسخ
      بچه هایی که پای لانچرها دارید از ما دفاع میکنید، خدا از عمر من کم کنه و به عمر شما اضافه کنه. من چقدر احساس شرمندگی میکنم هر روز و هر لحظه، که من مشغول زندگی هستم درحالیکه شما با جان تون پای پدافند و لانچر هستید و دارید از ما دفاع میکنید. هیچ رقمه این حس شرمندگی کم نمیشه. کاش بدونید که میدونیم چقدر به شما مدیونیم
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      0 2
      پاسخ
      درود بر غیور مردان سرزمین پر افتخارم ایران عزیز . مهد تمدن
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      0 4
      پاسخ
      تو رستم تهمتنی بزن که خوب می زنی
    • مهدی IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      0 2
      پاسخ
      واسه من نصفه دانلود میشه سقوطشو نمیبینم
    • IR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      0 1
      پاسخ
      در حال تست پدافندی در ارتفاعات مختلف هستند برای پشتیبانی هوایی با توجه به حضور هندی ها در چابهار و جاسوسی از همه نقاط و فهمیدن نقاط کور و جیش الظلم که میتونه روی زمین عملیات کنه چابهار بهترین راه حمله زمینی آمریکایی هست
    • میرکاظمی ریحانی IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      0 4
      پاسخ
      دربهارآزادی جای رهبرآزاده مان خالی خالی
    • US ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      2 2
      پاسخ
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