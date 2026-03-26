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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۸

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با دبیر کل سازمان ملل متحد

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با دبیر کل سازمان ملل متحد

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت منطقه‌ و پیامدهای امنیتی و انسانی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان دبیرکل سازمان ملل متحد را در جریان آخرین تحولات و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داد.

عراقچی بر عزم و اراده راسخ ایران برای تداوم دفاع مشروع از امنیت و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، ابنیه فرهنگی و تاریخی، اماکن عمومی و مناطق مسکونی، مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل برای پیگیری نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داز سوی متجاوزان را خاطرنشان کرد.

عراقچی با انتقاد از مواضع و درخواست‌های یک‌سویه برخی طرف‌ها از ایران برای خویشتنداری و توقف جنگ تاکید کرد: نباید این واقعیت آشکار نادیده گرفته شود که این آمریکا بود که همراه با رژیم صهیونیستی و با خیانت مجدد به دیپلماسی و به مخاطره انداختن امنیت و منافع همه کشورهای منطقه، اقدام به تجاوز نظامی علیه ایران کرد و جنگ را بر منطقه و جهان تحمیل نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان ناامنی موجود در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم قانون شکنی و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد: ممانعت از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با دشمن و متحدین آنها حق قانونی ایران به عنوان کشور ساحلی است و مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران با وقوف نسبت به مسئولیت های خود برای تامین امنیت و ایمنی دریانوردی در این آبراهه، تدابیر لازم را اتخاد کرده‌اند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار تحرک جدی و اتخاذ مواضع قاطع و صریح سازمان ملل متحد در عمل به وظیفه ذاتی این سازمان جهت صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی با محکومیت متجاوزان و بکارگیری ظرفیت این سازمان و کشورهای مستقل برای پاسخگو کردن آنها شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر موضع اصولی سازمان ملل مبنی بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، نگرانی شدید سازمان ملل از ادامه جنگ و کشتار در منطقه را ابراز کرد.

آنتونیو گوترش از انتصاب آقای ژان آرنو به عنوان نماینده دبیر کل در امور خاورمیانه خبر داد و هدف از انتصاب وی را ارتباط مستقیم‌ با مقام‌های ایرانی و مشورت با جمهوری اسلامی ایران برای کمک‌ به حل بحران عنوان کرد.

کد مطلب 6784368

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    نظرات

    • IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، هر دو که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران تجاوز و حمله کردند و دیگر پایگاه های آمریکا جنایتکار دیگر در امان نخواهد بود و صهیونیست ها جنایتکار دیگر امنیت نخواهند داشت.
    • IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با وجود گذشت ۲۷ روز از جنگ تحمیلی و حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران که متأسفانه سازمان های بین المللی خیانتکار تاکنون هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی به این تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کرده اند چرا؟
    • IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      دولت وحشی آمریکا جنایتکار باید بداند صبر جمهوری اسلامی اندازه‌ای دارد به جنایتکاران جنگی هشدار دادیم شهروندان آمریکایی و هم سربازان آمریکایی باید فوری و سریع کشورهای عربی را ترک کنند و ما تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را که بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و ما 100 درصد انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار می گیریم.
    • IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      در پاسخ به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل جنگنده ها و پهپاد های آمریکایی و اسرائیلی در 9 اسفند ماه سال 1404 تاکنون هر روز24 ساعته و با کمک مالی برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز به مردم عادی تهران و هم مردم سایر شهرهای ایران حمله، بمباران و قتل عام می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند
    • IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 3
      پاسخ
      حمله زمینی آمریکا بهترین فرصت برای گرفتن اسیر است. حمله زمینی آمریکا بهترین فرصت برای گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار است.
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 1
      پاسخ
      دبیر کل فرمایشی ، سازمان ملل فرمایشی و حافظ منافع استکبار ، شورای امنیت فرمایشی و در خدمت استکبار
    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ایران خواستار جنگ نبودوحتی برای کاهش تنش تلاش های زیادی کرد ولی موفق نشد ،ایران جنگ رو نمی خواست ،این جنگ رو دوست داران جنگ راه انداختند ،که خداوند نابودشان کند وپشیمانشان کند ،سازمان ملل این مسئولیت ووظیفه داره که برای حل این بحران کارهایی انجام بده

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