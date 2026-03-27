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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۷

اعتراف وزیر خارجه آمریکا به قدرت ایران در تنگه هرمز

اعتراف وزیر خارجه آمریکا به قدرت ایران در تنگه هرمز

وزیر امور خارجه آمریکا اعتراف کرد که این کشور قادر به بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن فقط به تصمیم ایران وابسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از پاسخ به سئوالی درباره احتمال عملیات نظامی آمریکا برای خارج کردن کنترل تنگه هرمز از دست ایران طفره رفت.

وی باز شدن تنگه هرمز را به اراده ایران در باز یا بسته نگه داشتن آن وابسته دانست و گفت: هر زمانی که ایران تهدید علیه کشتیرانی بین المللی را متوقف کند، تنگه هرمز باز خواهد شد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

کد مطلب 6784429

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      19 14
      پاسخ
      صدای شکستن استخوانهای دشمنان ایران شنیدنی است. ✌
    • محمد IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      12 13
      پاسخ
      گذشت زمانی که هر غلطی میخواستید می کردید و فرار میکردید... می خورید... و این تازه اول کاره....
    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      10 13
      پاسخ
      همچنانکه این دو حکومت شیطانی امریکا و اسراییل از قدرت موشکی ایران میترسند پدافند هوایی تان را هم تقویت کنید هواپیماهای جنگی موشکها و پهپادهای این متجاوزان را هم با قدرت بزنید تا جرات ورود به مرزهای ایران را نداشته باشند چه رسد که بتوانند عملیات بکنند جنگنده ها پهپادهای این بیشرفها خسارات زیادی دارند میزنند باید فکری اساسی کرد راه دفع اینها را پیدا نمود.
    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      8 12
      پاسخ
      کشتن نتانیاهو باید پیش شرط مذاکره باشد به دودلیل یک مقداری از انتقام واقعی دوم به ثمر نشستن مذاکرات چون نتانیاهو خرابش میکند با فشار به ترامپ
      • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        0 0
        مذاکره از اولم اشتباه بود الانم مذاکره هرگز با این آمریکا تروریست فاسد خونخوار ترامپ جانی
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      17 17
      پاسخ
      متاسفانه به ایران حمله شده در حالی که ایران خواستار جنگ نبود ،وایران هم برای دفاع ،این تنگه رو کنترل می کنه
    • GB ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      9 12
      پاسخ
      تنگه هرمز هرگز برای شما و همکاران اپستینی و کودک خوارتان باز نخواهد شد ، (بیچاره تان میکنیم :رهبر شهید سید علی حسینی خامنه ای ،روحشان شاد )
    • GB ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      8 8
      پاسخ
      در خارک منتظریم .تنها باری که هرمز را برایتان باز میگذاریم تا برای جنگ زمینی وارد خارک یا هر جا خواستید شوید ,
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      7 1
      پاسخ
      نظامیان آمریکایی از پایگاه هایشان در منطقه فرار کرده و در هتل ها مخفی شده اند.
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      6 1
      پاسخ
      وضعیت تنگه هرمز به قبل باز نمی‌گردد/ دست از سر آمریکایی‌ها جنایتکار برنمی‌داریم
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      6 1
      پاسخ
      برخی کشورهای عربی جنایتکار 100 درصد فقط عامل اصلی تجاوز و حمله آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار به ایران هستند. ارتش تروریستی آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع امارات و سایر کشورهای عربی را ترک کند آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، هر دو که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران تجاوز و حمله کردند و دیگر پایگاه های آمریکا جنایتکار دیگر در امان نخواهد بود و صهیونیست ها جنایتکار دیگر امنیت نخواهند داشت.
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 2
      پاسخ
      صبح امروز و پیرو دروغ‌های رئیس‌جمهور فاسد آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز، سه فروند کشتی کانتینر بر از ملیت‌های مختلف اقدام به حرکت به سمت کریدور مشخص شده تردد کشتی‌های دارای مجوز کردند که با اخطار نیروی دریایی سپاه برگردانده شدند. تردد هرگونه کشتی "از و به" مبدا بنادر همپیمانان و حامیان دشمنان صهیونیستی - آمریکایی به هر مقصدی و از هر کریدوری ممنوع است.

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