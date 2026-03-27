اعتراف وزیر خارجه آمریکا به قدرت ایران در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از پاسخ به سئوالی درباره احتمال عملیات نظامی آمریکا برای خارج کردن کنترل تنگه هرمز از دست ایران طفره رفت.

وی باز شدن تنگه هرمز را به اراده ایران در باز یا بسته نگه داشتن آن وابسته دانست و گفت: هر زمانی که ایران تهدید علیه کشتیرانی بین المللی را متوقف کند، تنگه هرمز باز خواهد شد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.