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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۴۹

رژه خودرویی شیروانی‌ها در حفظ خیابان

رژه خودرویی شیروانی‌ها در حفظ خیابان

شیروان- مردم شیروان بعد خروش شبانه خیابانی، تا پاسی از شب، خانوادگی در کاروان خودرویی میدان داری می‌کنند.

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کد مطلب 6784384

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