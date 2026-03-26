https://mehrnews.com/x3bGFQ ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۴۹ کد مطلب 6784384 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۴۹ رژه خودرویی شیروانیها در حفظ خیابان شیروان- مردم شیروان بعد خروش شبانه خیابانی، تا پاسی از شب، خانوادگی در کاروان خودرویی میدان داری میکنند. دریافت 11 MB کد مطلب 6784384 کپی شد مطالب مرتبط اعلام حمایت کشاورزان کردستان از نیروهای مسلح بیستونهمین تجمع شبانه مردمی در خیابانهای شیروان کارناوال خودرویی در حمایت از رزمندگان و بیعت با رهبری در ارومیه خیابانهای شیروان زیر قدمهای مردم برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی رژه
نظر شما