اعلام حمایت کشاورزان کردستان از نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کشاورزان استان کردستان صبح جمعه در اقدامی هماهنگ، حمایت خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت حفظ اقتدار ملی تأکید کردند.

بر اساس این گزارش، کشاورزان کردستانی با برپایی کاروان خودرویی از تراکتورها و برافراشتن پرچم ایران بر فراز تراکتورهایشان و با قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، این حمایت را نشانه‌ای از همبستگی مردم با مدافعان امنیت عنوان کردند.

در این اقدام، همچنین بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌های آن تأکید شده و شرکت‌کنندگان، همراهی خود با سیاست‌های کلان کشور را مورد تأکید قرار دادند.

شرکت‌کنندگان در این رژه، ضمن اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت خود را از اقتدار نیروهای مسلح کشور ابراز کردند.