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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

اعلام حمایت کشاورزان کردستان از نیروهای مسلح

اعلام حمایت کشاورزان کردستان از نیروهای مسلح

سنندج - کشاورزان کردستانی با برگزاری رژه‌ای از تراکتورها و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از نیروهای مسلح کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کشاورزان استان کردستان صبح جمعه در اقدامی هماهنگ، حمایت خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت حفظ اقتدار ملی تأکید کردند.

اعلام حمایت کشاورزان کردستان از نیروهای مسلح

بر اساس این گزارش، کشاورزان کردستانی با برپایی کاروان خودرویی از تراکتورها و برافراشتن پرچم ایران بر فراز تراکتورهایشان و با قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، این حمایت را نشانه‌ای از همبستگی مردم با مدافعان امنیت عنوان کردند.

اعلام حمایت کشاورزان کردستان از نیروهای مسلح

در این اقدام، همچنین بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌های آن تأکید شده و شرکت‌کنندگان، همراهی خود با سیاست‌های کلان کشور را مورد تأکید قرار دادند.

اعلام حمایت کشاورزان کردستان از نیروهای مسلح

شرکت‌کنندگان در این رژه، ضمن اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت خود را از اقتدار نیروهای مسلح کشور ابراز کردند.

کد مطلب 6784557

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