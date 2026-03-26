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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۳

طنین شعار الله اکبر در بیست و ششمین شب در گناباد 

طنین شعار الله اکبر در بیست و ششمین شب در گناباد 

مشهد- مردم شهرستان گناباد در بیست و ششمین شب شعار الله اکبر سردادند و تا بامداد در خیابان ها حضور داشتند.

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کد مطلب 6784392

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