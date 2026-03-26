https://mehrnews.com/x3bGFZ ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6784392 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۳ طنین شعار الله اکبر در بیست و ششمین شب در گناباد مشهد- مردم شهرستان گناباد در بیست و ششمین شب شعار الله اکبر سردادند و تا بامداد در خیابان ها حضور داشتند. دریافت 11 MB کد مطلب 6784392 کپی شد مطالب مرتبط بیست وششمین شب حضور مردم خلیل آباد در خیابان قدردانی هیئات مذهبی مشهد از خادمان شهری با اهدای گل گوشهای از عظمت بیستوششمین قرار شبانه مردمانقلابی تربت جام بیست و هفتمین شب قرار مشهدی ها زیر باران سخنرانی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در جمع مردم مشهد نسل وفادار به انقلاب اسلامی ایران برچسبها بیعت با رهبر انقلاب گناباد خراسان رضوی
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