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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

بیست و هفتمین شب قرار مشهدی ها زیر باران

بیست و هفتمین شب قرار مشهدی ها زیر باران

مشهد- مردم مشهد در منطقه آزادشهر با وجود بارش باران در خیابان ها پرشور حضور یافتند.

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گزارشگر: عاطفه وفاییان

کد مطلب 6785010

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