https://mehrnews.com/x3bGVC ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵ کد مطلب 6785010 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵ بیست و هفتمین شب قرار مشهدی ها زیر باران مشهد- مردم مشهد در منطقه آزادشهر با وجود بارش باران در خیابان ها پرشور حضور یافتند. دریافت 7 MB گزارشگر: عاطفه وفاییان کد مطلب 6785010 کپی شد مطالب مرتبط قدردانی هیئات مذهبی مشهد از خادمان شهری با اهدای گل بارش شبانه باران در مشهد نسل وفادار به انقلاب اسلامی ایران طنین شعار الله اکبر در بیست و ششمین شب در گناباد بیست و هفتمین شب حضور پرشور مردم مشهد در شب بارانی بیست وششمین شب حضور مردم خلیل آباد در خیابان بیست و هشتمین قرار شبانه مردم مشهد گوشهای از عظمت بیستوششمین قرار شبانه مردمانقلابی تربت جام برچسبها مشهد بارش باران بیعت با رهبر انقلاب صالح بعد صالح
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