به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله تجاوزگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهنمان ایران، هادی حکیمیان، نویسنده و پژوهشگر، در یادداشتی با اشاره به سختی‌ها و رنج‌های بشریت در جهان و به خصوص ایرانیان در عرصه تاریخ، این جنایات را محکوم کرده است. متن یادداشت بدین شرح است:

ایّاکَ نَعبُدُ و ایّاکَ نَستَعین

در دوره‌هایی از زندگی و زمانه است که خدا به عنوان قادر متعال بندگان خود را به آزمون‌های سخت فرا می‌خواند. همان‌گونه که حوّا و آدم ابوالبشر را به رانده شدن از باغ بهشت و تجربه کردن تنهایی در زمین. همان‌گونه که نوح را به موج‌های بلند طوفانی سهمگین و یا ابراهیم را به شعله‌های مهیب آتش برساخته کفر نمرود.

موسی را به تفرعن فرعون و گرداب عظیم نیل. عیسی را به امواج بی‌امان تهمت افراد دون و سرانجام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) را به لشکر بی‌پایانی از جهل ابولهب‌ها. انسان در هنگامه‌های بزرگ است که با خدای خود اُنس گرفته و به قدرت لایزال الهی پناه می‌برد.

ایمان بشر به غربت و تنهایی نخستین گام او است برای چنگ زدن به ریسمان محکم الهی؛ آنجا که شمشیرها بشکند، قلعه‌ها همه گشوده شود، نیزه‌ها به یک‌باره از کار بیفتند و فلاخن‌ها را قدرت سنگ انداختن نباشد و بند بند تمام زره‌ها از هم بگسلد، انسان به یک‌باره خود را تنها و فقط در کنف حمایت خالق خود می‌یابد.

همانگونه که طفلی به آغوش گرم مادر گریزد و کودکی آخرین و تنها پناه خویش را خانه و خانواده بداند. بسیارند ملت‌ها، کشورها و مردمانی که هرگز بزرگ نمی‌شوند.

بسیارند پرندگانی که هیچ‌گاه اوج نمی‌گیرند و شکاریانی که هرگز عزم شکار بزرگ نکرده و نمی‌غرند. اسرائیل و بسیاری کشورهای کوچک و بندانگشتی منطقه خاورمیانه از این دست هستند.

اینها در زمره موجوداتی کوتوله و گورزا هستند که به زور تلقیح مصنوعی و به مدد نیرنگ و دروغ در آزمایشگاه‌های دست ساز استعمار به صورتی مخفیانه و بی‌جواز پا به این دنیای پرهیاهو نهاده و تاریخ نشان داده که هیچ‌گاه تاب تحمل سختی‌ها را نداشته‌اند.این‌ها بچه‌های لوس و بی ادب استعمارند.

مگسانی که تنها هنرشان وزوز کردنی گاه به گاه در زیر پای سیمرغ افسانه‌ای ایران است. آموزه‌های مذهبی و عُرف و قانون را هم که همه‌گیر تمام عوالم این دنیای خاکی ندانیم، غریزه چیزی است که دفاع را مشروع جلوه‌گر می‌سازد حتی اگر آنها که مورد هجوم قرار گرفته‌اند مرغکانی باشند نغمه خوان و حقیر.

پس اینک در لحظاتی دوران ساز و تاریخی، در زمانه‌ای که دشمنِ خوار و زبون از هر سو به مام وطن هجوم آورده بهترین دفاع حمله است. حمله به دشمن و تمامی اذنابش آن هم با تمام توان.

بی‌شک برای ما فردایی از پس امروز نخواهد بود اگر ذره‌ای تردید و دودلی به خود راه دهیم. موجی که از ناحیه خلیج بزرگ و همیشه فارس برخاسته روح خفته هم دلی تمام ساکنان ایران را به یک باره بیدار کرده.

سیمرغ افسانه‌ای وطن بار دیگر بال و پر می‌گشاید تا با هجومی سهمگین و برق آسا بر سر دشمنان فرود آید.

فَمَنِ اعتَدی عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدی عَلَیکُم