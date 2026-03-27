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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

سپاه: شرکت‌های صنعتی آمریکایی و هم‌پیمان آن محل کار را فورا ترک کنند

سپاه: شرکت‌های صنعتی آمریکایی و هم‌پیمان آن محل کار را فورا ترک کنند

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: شرکتهای صنعتی آمریکایی و صنایع سنگین هم پیمان رژیم صهیونیستی در منطقه، بلافاصله محیط کار خود را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: شرکتهای صنعتی آمریکایی و صنایع سنگین هم پیمان رژیم صهیونیستی در منطقه، بلافاصله محیط کار خود را ترک کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

هشدار به صنایع آمریکایی منطقه

دشمن آمریکایی صهیونیستی با وجود تذکرات و هشدارهای قبلی در مورد پرهیز از حمله به صنایع ایران امروز حملات متعددی به مراکز صنعتی ایران داشت.

رزمندگان ما در حال حملات تلافی جویانه هستند لذا به کلیه کارکنان شرکتهای صنعتی در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند و همچنین صنایع سنگین هم پیمان رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار می دهیم، بلافاصله محیط کار خود را ترک کنید تا جان شما به خطر نیفتد.

ساکنان اینگونه صنایع تا شعاع یک کیلومتری تا زمان حمله محل اقامت خود را ترک کنند.

و ما النصر من عند الله العزیز الحکیم

کد مطلب 6784955
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ایران هرگز اجازه تعیین پایان جنگ را به آمریکا نخواهد داد آمریکا و دنیای غرب و همه کسانی که از تنگه هرمز استفاده می‌کردند بدانند وضع تنگه هرمز هرگز به وضع پیش از جنگ تحمیلی بر نمی‌گردد؛ همچنین ترامپ بداند ایران هرگز اجازه تعیین پایان جنگ را به آمریکا نخواهد داد.

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