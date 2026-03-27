بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز جمعه و فردا کماکان با فعالیت سامانه بارشی بر روی جو استان برای همه نقاط استان با شدت و ضعف رگبار باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ، در نواحی سردسیر و کوهستانی رگبار برف، کاهش دما و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: این شرایط ناپایدار با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا، خطر ریزش کوه و... همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: باتوجه‌به جهت جریانات و سرعت وزش باد در ساعاتی از فردا احتمال نفوذ گردوغبار به آسمان استان دور از انتظار نیست.

مرادپور، بیان داشت: روز یکشنبه به طور موقت جو منطقه نسبتاً آرام است؛ اما مجدداً از بعدازظهر دوشنبه لغایت ساعاتی از روز سه‌شنبه با گذر سامانه بارشی دیگری برای اغلب نقاط وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و رگباری گاهی همراه با رعدوبرق را خواهیم داشت.

وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را خواهند داشت.