جزئیات جدید تخریب پل مختار از زبان رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب بخشی از پل مختار بویراحمد، اظهار کرد: به دنبال حادثه رخ داده برای پل مختار تردد خودروهای سنگین، کامیون‌ها، تریلرها از دو محور جایگزین یعنی مسیر نورآباد به سمت شیراز و مسیر پاتاوه به سمت یاسوج امکان پذیر است.

وی در خصوص تردد خودروهای سبک نیز تصریح کرد: خودروهای سبک می‌توانند با عبور از درون شهر، از مسیر گوشه پل زردک به بلوار قرنی و سپس به سمت پل مهریان و جاده اصفهان تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان در خصوص مدت زمان انسداد این پل بیان کرد: برآورد اولیه حاکی از آن است که این وضعیت بین ۲۰ روز تا یک ماه به طول خواهد انجامید.

وی با تأکید بر اهمیت این پل در شبکه حمل‌ونقل استان ، تاکید کرد: پایه‌های اصلی پل دچار آسیب اساسی نشده و گوشه ای از پل در اثر بارندگی و طعیان رودخانه دچار نشست و ریزش شده که قابل ترمیم است.

سرهنگ دانایار در ادامه به چالش‌های پیش‌آمده اشاره کرد و گفت: با توجه به حساسیت این محور که مسیر اصلی ارتباطی یاسوج به اصفهان و عبور بارهای ترافیکی و خودروهای سنگین حامل مواد سوختی و.. است احداث پل دوم ضروری است.

وی اضافه کرد: ساخت پل دوم کمربندی پل مختار که پیش از این نیز در دستور کار قرار گرفته بود اما عملیاتی نشد باعث شده هم‌اکنون با مشکل کمبود مسیر جایگزین مناسب برای خودروهای سنگین مواجه باشیم.