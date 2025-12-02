سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر از پاکسازی سریع محور یاسوج – بابامیدان پس از ریزش گازوئیل در تونل‌های چهارم و پنجم خبر داد.

وی با اشاره به لغزندگی شدید سطح جاده و وقوع چند مورد واژگونی خودرو، گفت: به‌محض دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۴۱، نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با همراهی پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات پاکسازی، شن‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر آغاز شد.

فرمانده پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: که راهداران همچنان در حال کنترل ترافیک، هدایت خودروها و پاکسازی دقیق مسیر هستند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط کامل از این محور عبور کنند.

سرهنگ دانایار اضافه کرد: تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری باعث شد محور یاسوج – بابامیدان در کمترین زمان ممکن ایمن شود و تردد به حالت عادی بازگردد.

وی گفت: صبح امروز از محل مورد نظر بازدید انجام شد و خوشبختانه موضوع و یا مشکل خاصی وجود ندارد.