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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

آیت الله فلاحتی: دشمن با طرح صلح دروغین به دنبال بازآرایی است

آیت الله فلاحتی: دشمن با طرح صلح دروغین به دنبال بازآرایی است

رشت- امام جمعه رشت با اشاره به اهداف پنهان دشمن از طرح مسئله صلح گفت: دشمن با ادعای صلح به دنبال بازآرایی و غافلگیری مجدد ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رشت با تبریک دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، به تبیین وضعیت کشور در جنگ سوم پرداخت و گفت: در هفته‌های گذشته ما در این جنگ عملکرد خوبی داشتیم.

وی با اشاره به تحلیل‌های مراکز معتبر بین‌المللی افزود: سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را ببینید، اندیشکده‌های غربی اذعان کردند ایران در عملیات افندی هجومی زیبا عمل کرده است، هجوم به مراکز دو قدرت به خوبی انجام شده و پیشرو بوده است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه همه تحلیلگران نظامی جهان و کهنه‌کاران تأکید دارند ایران از موقعیت بی‌نظیری در این جنگ برخوردار است، تصریح کرد: هیچ‌گونه نیروی خارجی یارای تغییر در این موقعیت را ندارد. در نظرسنجی‌های میدانی از مردم خواسته شده نظر خود را بیان کنند و همه خواستار ادامه نبرد تا رفع فتنه هستند؛ پرداخت غرامت جنگی اولویت اول است و بعد جنگ را تمام می‌کنیم.

آیت‌الله فلاحتی با استناد به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه امیرمومنان خطاب به مالک اشتر، از رسانه‌های داخلی خواست این سخن حضرت علی(ع) را منعکس کنند: در هر جنگی که دشمن تو را به صلح دعوت کرد، اگر صلحی است که می‌دانی در آن چیست، آن را رها نکن؛ صلح موجب آسایش سربازان و نیروهای مسلح توست. اما مواظب باش، دوراندیش باش.

وی با اشاره به تجربیات گذشته تأکید کرد: ما سگ هار را دیدیم. بار اول نشست‌های برجامی ما را فریب داد، دوباره رفتیم، دانش‌آموزان ما را کشت، خانه‌ها، فرماندهان و مردم و رهبرمان را شهید کرد. این دشمن هنوز با ما صلح نکرده، غافلگیرمان کرد.

وی با اشاره به اهداف پشت پرده دشمن از طرح مسئله صلح، اظهار کرد: دشمن پیش از این ادعا کرده بود زیرساختهای ایران را میزند، اما اکنون میگوید وقت ندارم زیرساخت ها را بزنم و صلح میکنم. هدف دیگر دشمن، رهگیری مقامات ایرانی و هدف چهارم، بازآرایی جدید برای غافلگیر کردن کشورمان است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به تجربیات گذشته افزود: ما این سگ هار را تجربه داریم. ایجاد تردید میان مسئولان نظام و ایجاد اختلاف در همفکری و وحدت اندیشه سیاسی از اهداف دشمنان ماست؛ اینها در دنیا دروغگو هستند.

امام جمعه رشت با اشاره به مواضع کشورها در جنگهای تحمیلی خاطرنشان کرد: در این چند جنگ تحمیلی، برخی کشورها همخوان و برخی تماشاچی هستند. آنهایی که اهل قدرت جهانی هستند کمک کردند و ما قدردان هستیم و آنان را که در روزهای محنت به یاری شتافتند فراموش نمیکنیم.

کد مطلب 6784711

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