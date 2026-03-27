دریافت 8 MB تصویربردار: زهیر بوتیمار کد مطلب 6784770 https://mehrnews.com/x3bGPJ ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ کد مطلب 6784770 فیلم جامعه فیلم جامعه ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ گزارش مهر از حمله دشمن به مناطق مسکونی محله ۱۳ آبان در شهرری گزارش خبرنگار مهر از محل بمباران بامداد امروز در شهرری را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط عملیات موشکی همزمان ایران و حزب الله علیه مواضع صهیونیستی حملات پهپادی به پایگاه پشتیبانی و بزرگترین مرکز حمل و نقل ارتش صهیونی مطهریاصل: تاکتیکهای ناب رهبر شهید رمز موفقیت ایران در میدان است برچسبها جنگ رمضان جنگ تحمیلی حمله رژیم صهیونیستی به ایران حمله به تهران حمله موشکی شهرری
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