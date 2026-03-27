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تصویربردار: زهیر بوتیمار

کد مطلب 6784770
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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

گزارش مهر از حمله دشمن به مناطق مسکونی محله ۱۳ آبان در شهرری

گزارش مهر از حمله دشمن به مناطق مسکونی محله ۱۳ آبان در شهرری

گزارش خبرنگار مهر از محل بمباران بامداد امروز در شهرری را در این فیلم مشاهده نمایید.

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      نبود سلاح اتمی راهو برا تجاوز بیشتر دشمنان بازتر میکنه
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      تلخ ترین روز های وطن ،دلمان پر از غم است...

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