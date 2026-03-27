  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

حملات پهپادی به پایگاه پشتیبانی و بزرگترین مرکز حمل و نقل ارتش صهیونی

حملات پهپادی به پایگاه پشتیبانی و بزرگترین مرکز حمل و نقل ارتش صهیونی

پایگاه پشتیبانی و مرکز حمل و نقل ارتش رژیم صهیونیستی در تل آویو مورد هجوم پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه پشتیبانی و مرکز حمل و نقل ارتش رژیم صهیونیستی در تل آویو مورد هجوم پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۵ به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز! ارتش جمهوری اسلامی ایران، از شب گذشته، پایگاه پشتیبانی و مرکز حمل و نقل نظامی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به 6900 در تل آویو و محل تجمع نیروهای نظامی این رژیم در فرودگاه بن گورین را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داده است.

این موج از حملات پهپادی با هدف آسیب به نیروهای متخصص ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی و اختلال در تاسیسات و سامانه آماد و پشتیبانی دشمن از نیروهای زمینی و هوایی انجام شده است.

یگان 6900 به‌عنوان بازو و مرکز اصلی پشتیبانی در تجاوزات دشمن، وظیفه جابه‌جایی و تامین تجهیزات سوخت‌رسانهای هوایی و انتقال ادوات به پایگاه‌ها را بر عهده داشته که با توجه به اهمیت چرخه تامین تسلیحات، تهدید مداوم خطوط تدارکاتی دشمن با حملات پهپادی، تاثیر مستقیم در حمل و نقل سریع، امن و باحجم بالا و نهایتا توان عملیات تهاجمی این رژیم دارد.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است؛ امروز که بمب ها و موشک های دشمن، امید و آینده ایران را هدف گرفته، با توکل به خدا و به برکت خونهای پاک ریخته شده و در سایه اتحاد و انسجام مردم ومجاهدت نیروهای مسلح، شر متجاوزان ازاین سرزمین دفع خواهد شد و پرچم ایران عزیزبا شکوه تر ازهمیشه در اهتزاز خواهد ماند.

کد مطلب 6784839
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها