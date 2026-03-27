امام جمعه عسلویه: مردم حضور خود را در میدان حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه با تاکید بر توجه به تقوا و خودسازی اظهار کرد:‌ خودسازی و اصلاح نفس یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده ما است و تا فرد ساخته نشود خانواده ساخته نمی شود و تا خانواده ساخته نشود جامعه ساخته نمی‌شود.

وی با اشاره به مقاومت ایران و تبدیل تهدید به فرصتی تاریخی اضافه کرد: ایران با حفظ وحدت ملی و حمایت قاطع مردم، هرگونه فشار را به فرصتی برای تقویت جبهه مقاومت تبدیل کرده است و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دشمن را در بن‌بست واقعی قرار داده است.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: دستاورد اصلی ایران در این جنگ، تثبیت صددرصدی اعتبار تهدیدها و تبدیل جنگ به ابزاری برای بازپسگیری حقوق است.

وی با اشاره به فاجعه‌بار بودن تجاوز زمینی آمریکا به ایران بیان کرد: از منظر نظامی تاکتیکی، ایران از مزیت تجربه نبرد واقعی، جغرافیای دفاعی مستحکم، زیرساخت‌های آماده و انگیزه دفاع از سرزمین برخوردار است.

محمدی ادامه داد: از منظر لجستیکی، برای آمریکا وهمپیمانانشان حجم نیروی مورد نیاز، آسیب‌پذیری خطوط تدارکاتی و نبود پایگاه‌های پشتیبانی مطمئن در همسایگی، عملیاتی‌سازی چنین طرحی را با موانع بنیادین روبه‌رو می‌سازد.

مردم مراقب جنگ رسانه‌ای دشمن باشند

وی با تاکید بر اینکه مردم عزیز حضور خود را درمیدان حفظ کنند افزود: رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای در پیام نوروزی خود با هشدار نسبت جنگ رسانه‌ای دشمن، بر مواظبت در برابر عملیات روانی دشمن برای خدشه در وحدت ملی و توصیه به رسانه‌های داخلی برای خودداری از برجسته‌سازی نقاط ضعف تاکید کردند.

امام جمعه عسلویه ادامه داد: انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، نشان‌دهنده این است که در شرایط کنونی، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بدون دو بال «وحدت داخلی» و «امنیت پایدار» ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از آغاز جنگ رمضان، بازار نفت به شدت یکپارچه بود و به ندرت از محدوده سه تا پنج دلار فراتر می‌رفت. دلیل این امر، سیالیت بالای بازار و امکان حمل‌ونقل آسان نفت خام بین قاره‌ها بود.

محمدی بیان کرد: اکنون، پس از چهار هفته از وقوع درگیری‌های نظامی در منطقه استراتژیک خلیج فارس، این یکپارچگی از بین رفته و ما شاهد شکل‌گیری سه هسته قیمتی مجزا هستیم و این نشانه شکست راهبرد آمریکا است.

وی با گرامیداشت روز جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلام همین مردمی که انقلاب کردند به آن رای قاطع دادند امروز با این تجمعات وحضور آگاهانه دارند فریاد می زنند که ما حافظ انقلاب هستیم و پای رای خود هستیم.