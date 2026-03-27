آرامگاه باباطاهر در اثر حملات دشمن به همدان آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم علیزاده در بازدید از آرامگاه باباطاهر اظهار کرد: آرامگاه باباطاهر یکی از آثار شاخص تاریخی شهر همدان محسوب می‌شود که در پی وقوع حملات وحشیانه دشمن در روز گذشته به همدان دچار آسیب شده است.

وی ادامه داد: بر اثر فشار ناشی از موج انفجار، بخشی از سنگ‌ها و تزئینات آرامگاه باباطاهر تخریب شده و خسارت‌هایی به سازه وارد آمده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: گروه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی در حال انجام پایش، بررسی میدانی و مستندسازی دقیق هستند تا میزان و نوع آسیب‌ها به‌طور کامل ثبت و برای برنامه‌ریزی‌های مرمتی استفاده شود.

وی با اشاره به ارزش فرهنگی و تاریخی آرامگاه باباطاهر، گفت: حفاظت اضطراری و بررسی‌های فنی در اولویت قرار گرفته و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آسیب‌ها در حال انجام است.