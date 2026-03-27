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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

آرامگاه باباطاهر در اثر حملات دشمن به همدان آسیب دید

آرامگاه باباطاهر در اثر حملات دشمن به همدان آسیب دید

همدان- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از آسیب به آرامگاه باباطاهر شاعر برجسته ایرانی در پی حملات روز گذشته به همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم علیزاده در بازدید از آرامگاه باباطاهر اظهار کرد: آرامگاه باباطاهر یکی از آثار شاخص تاریخی شهر همدان محسوب می‌شود که در پی وقوع حملات وحشیانه دشمن در روز گذشته به همدان دچار آسیب شده است.

وی ادامه داد: بر اثر فشار ناشی از موج انفجار، بخشی از سنگ‌ها و تزئینات آرامگاه باباطاهر تخریب شده و خسارت‌هایی به سازه وارد آمده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: گروه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی در حال انجام پایش، بررسی میدانی و مستندسازی دقیق هستند تا میزان و نوع آسیب‌ها به‌طور کامل ثبت و برای برنامه‌ریزی‌های مرمتی استفاده شود.

وی با اشاره به ارزش فرهنگی و تاریخی آرامگاه باباطاهر، گفت: حفاظت اضطراری و بررسی‌های فنی در اولویت قرار گرفته و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آسیب‌ها در حال انجام است.

کد مطلب 6784980

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      مرگ برانگلیس خبیث
    • IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی ها چون گذشته طولانی و هویت افتخارآمیز ندارند به تمدن و گذشته ما حمله میکنند . فرهنگ ما و تمدن ایران جان از بین رفتنی نیست

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