مدیرکل مدیریت بحران بوشهر: دشمن معیشت مرزنشینان را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حملات دشمن به شناورهای تجاری و صیادی، معیشت مرزنشینان استان بوشهر را به خطر انداخته است اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از لنج‌ها و شناورهای بخش خصوصی اعم از مسافربری و تجاری مناطق ساحلی استان بوشهر مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفته است.

وی افزود: در ادامه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، چندین اسکله مسافری و صیادی در استان بوشهر هدف قرار گرفته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: در پی این حملات، اسکله مسافری والفجر بوشهر مورد حمله قرار گرفت که منجر به خسارات به تأسیسات و شناورهای مسافری شد.

دهقان تصریح کرد: همزمان، اسکله صیادی جفره بوشهر نیز مورد اصابت قرار گرفت و بخشی از تجهیزات صیادی و محل پهلوگیری قایق‌ها آسیب دید و برخی شناورها نیز تخریب شدند.

وی ابراز داشت: همچنین در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بندر دیر، به تعدادی از لنج‌ها و شناورهای خدماتی غیرنظامی مستقر در این بندر آسیب جدی وارد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر یادآور شد: این اقدام وحشیانه که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های سازمان جهانی دریانوردی است، منجر به شهادت تعدادی از دریانوردن فداکار و همچنین مجروح شدن و مفقودی تعدادی از فعالان این بخش شده است.

وی گفت: علیرغم جنایت دشمنان و حمله‌ به خدمت‌رسانان بخش دریایی کشور، آنان با ایثار و از خودگذشتگی می‌کوشند تا در مسیر خدمت رسانی به میهن عزیز کوتاهی و توقف رخ ندهد.

دهقان افزود: هر چند این لنج‌ها، شناورها و یدک کش‌ها، وسیله امرار معاش مردم ساکن بنادر جنوبی بوده و معیشت مرزنشینان تحت تاثیر حملات دشمن امریکایی-صهیونی قرار گرفته است، اما این مردم غیور با جانفشانی و تلاش شبانه روزی می‌کوشند با حمایت از میهن عزیزمان و کمک به تامین اقلام‌ و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در این جهاد سهیم باشند.