به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در اجتماع بزرگ‌ مردمی در میدان امام خمینی (ره) شهر بوشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان خصوصا سرداران شهید تنگسیری، رضایی و احمدی و تجلیل از مجاهدت های نیروهای مسلح و حضور گسترده مردم در میادین و خیابان های شهرها و روستاها، خاطرنشان‌کرد: در طول سالیان حدود نیم قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که کشور ما تحت تجاوزات، تهاجمات و تحریم‌های بیگانگان قرار داشته، مردم با حضور در صحنه و میدان، نقش ممتازی در دفاع از میهن عزیزمان و نظام و انقلاب ایفا کرده اند.

استاندار بوشهر با اشاره به تجاوز مستقیم دشمن امریکایی صهیونی به استان بوشهر از نخستین روز جنگ رمضان، اظهار داشت: علاوه بر مقرهای نظامی، زیرساخت‌ها، مناطق و اماکن غیرنظامی، صنعتی و البته امکانات مردم عزیز ما مورد تهاجم و تخریب قرار گرفت.

زارع در ادامه با اشاره به محکومیت این اقدام دشمن امریکایی صهیونی در کشورهای مختلف و توسط افکار عمومی دنیا و ملت‌های آزاداندیش، یادآور شد: مردم عزیز ما با عزمی راسخ در راستای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب خود ایستادگی می‌کنند.

استاندار بوشهر با تشریح فعالیت های دستگاه های اجرایی در زمینه تامین‌ کالاهای مورد نیاز گفت: در اسفند ماه که تعداد قابل توجهی از لنج‌ها و کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و واسطه‌ای و لوازم و مایحتاج مورد نیاز مردم در بنادر پهلو گرفته بودند، با برنامه‌ریزی و اقدامات مناسب توسط دستگاه های مسئول از جمله اداره کل بنادر و دریانوردی و گمرکات و بخش خصوصی و تعاونی، بیش از ۳ برابر معمول قبل از جنگ رمضان ترخیص و تخلیه شده و کالاها به استان و مراکز استان‌های دیگر منتقل شدند.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر عدم توقف یا کاهش خدمات رسانی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به مردم خاطرنشان‌کرد: حسب شرایط اضطرار جنگی و تصمیم شورای عالی اداری و استخدامی کشور و هیات دولت برای کاهش نیروهای انسانی کارکنان دولت و انجام دورکاری، تلاش شد وقفه‌ای در انجام خدمات‌رسانی به مردم صورت‌ نگیرد و علاوه بر آن با تلاش شورای تامین استان و شهرستان‌ها و همت نیروهای مسئول، نظم و امنیت اجتماعی در استان همچون گذشته پایدار هست.

وی در پایان از متولیان اجرای برنامه‌های مناسب در میدان امام خمینی بوشهر و در همه شهرستان‌ها تشکر و قدردانی ‌کرد.