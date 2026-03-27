مجتمع آب سنگین خنداب و یک واحد صنعتی در اراک مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر جمعه مجتمع آب سنگین خنداب دو مرحله مورد حمله تهاجم دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی افزود: این تهاجمات تلفات انسانی در پی نداشته و با توجه به اتخاذ تدابیر ایمنی از قبل، هیچ خطری مردم منطقه را تهدید نمی کند.

وی با اشاره به مورد هدف قرار گرفتن یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی خیرآباد نیز گفت: این واحد صنعتی که پیش از این دو بار دیگر هم هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته بود دقایقی پیش برای بار سوم مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

قمری بیان کرد: این تهاجم دشمن نیز تلفات انسانی در پی نداشته است.