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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

مجتمع آب سنگین خنداب و یک واحد صنعتی در اراک مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

مجتمع آب سنگین خنداب و یک واحد صنعتی در اراک مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: مجتمع آب سنگین خنداب و یک واحد صنعتی در اراک مورد تهاجم جنگنده‌های دشمن قرار گرفت.

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر جمعه مجتمع آب سنگین خنداب دو مرحله مورد حمله تهاجم دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی افزود: این تهاجمات تلفات انسانی در پی نداشته و با توجه به اتخاذ تدابیر ایمنی از قبل، هیچ خطری مردم منطقه را تهدید نمی کند.

وی با اشاره به مورد هدف قرار گرفتن یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی خیرآباد نیز گفت: این واحد صنعتی که پیش از این دو بار دیگر هم هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته بود دقایقی پیش برای بار سوم مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

قمری بیان کرد: این تهاجم دشمن نیز تلفات انسانی در پی نداشته است.

کد مطلب 6784922

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      تمام کارخانه های کشورهای منطقه را بزنید . بندر هایشان را موشکباران کنید تا قحطی ایجاد شود . بخصوص تخریب بنادر عربی ما را بر منطقه مسلط میکند
    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      خدالعنتشون کنه ،خداوند پشیمانشون کنه
    • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      لعنت بر انگلیس خبیث
    • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      تل‌آویو رو با ۳۰۰ موشک همزمان بزنید

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