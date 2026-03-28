حمله به صنایع، جنایت جنگی است؛ واحدها سریع در مدار تولید قرار می گیرند

عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حملات اخیر به تأسیسات صنعتی کشور واحدهای فولادسازی خوزستان، فولاد مبارکه و بخشهایی از مجتمعهای آلومینیومسازی خیرآباد اراک مورد تهاجم قرار گرفتهاند.
وی افزود: در فولاد خوزستان، بخشی از واحد فولادسازی و واحد احیا دچار آسیب شده و همچنین دو واحد نیروگاهی مورد اصابت قرار گرفته است.
زارعی ادامه داد: در مجتمعهای آلومینیومسازی خیرآباد اراک خوشبختانه آسیبی وجود نداشته و پرتابه به یک سازه در کنار این مجتمعها اصابت کرده است.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: این واحدها، صنعتیتولیدی و غیرنظامی هستند، بنابراین تهاجم به این صنایع مصداق بارز جنایت جنگی است.
زارعی افزود: طبق کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۷۷، تمامی اماکنی که به تولید کالاهای عام برای مردم میپردازند، جزو اماکن نظامی تلقی نمیشوند و هرگونه تعرض به آنها جنایت جنگی محسوب میشود.
سخنگوی وزارت صمت بر آمادگی کامل این وزارتخانه برای پایداری تولید و تأمین نیازهای کشور علیرغم این اقدامات تجاوزکارانه تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت این کارخانهها، پیشبینیهای لازم برای تداوم تولید انجام شده است.
زارعی اضافه کرد: متخصصان به محل اصابت پرتابهها اعزام شدهاند و انشاءالله به سرعت واحدها را در مدار تولید قرار خواهیم داد. جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و وقفهای در پروژههای عمرانی و ریلی کشور ایجاد نخواهد شد.
وی همچنین گفت: وزارت صمت پیش از این نیز در موارد مشابه ضمن صدور بیانیه، از طریق وزیر صمت مراتب را به نهادهای ذیربط ارسال کرده است. ما تمام این موارد را به عنوان جنایت جنگی جمعآوری و به سازمانهای بینالمللی شکایت خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: امیدواریم این سازمانها بررسیهای لازم را انجام دهند، هرچند در سالهای اخیر کارایی خود را تا حد زیادی از دست دادهاند.
