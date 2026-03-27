مسیر تردد قایق ها در رودخانه نهنگ روگای تالاب انزلی بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه از بازگشایی کامل مسیر تردد قایق های موتوری در رودخانه نهنگ روگای تالاب بین المللی انزلی خبر داد و گفت: با اجرای عملیات پاکسازی، فعالیتهای گردشگری در این محدوده به حالت عادی بازگشت.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته بخش قابل توجهی از دهنه های زیر پل نهنگروگا بر اثر انباشته شدن پسماند، چوب و تنههای درخت مسدود شده بود، افزود: این موضوع موجب اختلال در تردد قایق های موتوری و شناورهای گردشگری شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه عملیات پاکسازی با به کارگیری یک دستگاه بیل مکانیکی شناور و تلاش محیطبانان، کارشناسان محیط زیست و فرمانداری انزلی انجام شد، تصریح کرد: تمامی دهنه های مسدود شده بهطور کامل پاکسازی و مسیرهای آبی بازگشایی گردید.

حسینی طایفه تأکید کرد: هم اکنون عبور و مرور قایقهای موتوری و بهرهبرداری از تالاب در قالب گردشگری در این محدوده بدون هیچ مانعی امکانپذیر است و تردد قایق ها به طور کامل عادی جریان دارد.

وی در پایان بر اهمیت مدیریت حوزه آبخیز، مدیریت یکپارچه تالاب و مشارکت همه دستگاه های متولی به ویژه جامعه محلی و بهره برداران تالاب بین المللی انزلی در راستای حفاظت و بهره برداری خردمندانه تأکید کرد.